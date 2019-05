Šarović: Trebamo da kažemo zbog čega to vrijedi ulagati u BiH

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović je izjavo novinarima da je zadovoljan dosadašnjim tokom Godišnjeg sastanka EBRD-a, napomenuvši da bi se na sjednici guvernera, koja će uslijediti, trebale donositi najvažnije odluke koje se tiču investicija u 2019. godini.

– Bar kako je najavio Suma Chakrabarti na sinošnjem sastanku s predsjedavajućim i zamjenicima predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH. On je najavio za BiH 400 miliona eura, što je duplo veći iznos od dosadašnjeg ulaganja EBRD-a u BiH. Mislim da je to fantastično, ali očito da je lopticu prebacio na nas. Otprilike je rekao, ukoliko vi budete sposobni, ažurni, možete računati na 400 miliona – kazao je Šarović.

Važnim je ocijenio inicijativu za što veće povezivanje o kojoj se govorilo i na ministarskoj sesiji.

– Ne samo kroz CEFTA-u, ne samo ove političke rasprave, već formiranje jedne vrste šengen zone, ali za zapadni Balkan. To je ozbiljno rečeno sa više mjesta, znači zona slobodnog kretanja roba, kapitala i ljudi – naveo je ministar Šarović.

Dodao je kako mu se čini da će u fokusu, u nekom narednom vremenu, biti ta jedna nova agenda za zapadni Balkan koja će podrazumijevati mnogo toga više nego što je samo zona slobodne trgovine.

Kaže da to podržava i raduje se, dodajući da će to vjerovatno sada biti predmet diskusija u narednim sedmicama i mjesecima, piše Fena.

Najavio je da se za sutra očekuje predstavljanje Bosne i Hercegovine.

– Vidjet ćemo kako smo se pripremili. Imaju svoje sesije i druge zemlje i one se predstavljaju. Mi bi trebali da budemo najbolji, da kažemo zbog čega to vrijedi ulagati u BiH, koji su to sektori koji su konkurentni u odnosu na druge – smatra Šarović.

Posdsjetio je da je BiH izabrala nekoliko sektora, kao što je IT sektor, sektor industrije namještaja, turizma, sektor metalske industrije…

– Ima i drugih važnih sektora. Mislim da ćemo se dobro predstaviti. Te sektore neće predstavljati političari nego oni koji su najzaslužniji što su te grane industrije u BiH sada u ekspanziji i vrlo izvozno orijentirane. Svi ćemo biti tu prisutni i nadam se da će to biti zapaženo – zaključio je Šarović.