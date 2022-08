Sastanak predstavnika Grada Tuzla i Bećirovića

Prof. dr. Denis Bećirović, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH i kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva Bosne i Hercegovine, sastao se u subotu u Tuzli, sa gradonačelnikom, Jasminom Imamovićem i predsjedavajućom Gradskog vijeća, Natašom Perić. Na sastanku se razgovaralo o aktuelnim problemima građana Tuzle i Tuzlanskog kantona.

Tokom veoma sadržajnog sastanka sa predstavnicima lokalne vlasti u Tuzli, dr. Bećirović je, između ostalog, podvukao:

„Moj cilj je da se svi u našoj zemlji okrenemo rješavanju životnih problema građana i da zaustavimo masovno bježanje naših ljudi u inozemstvo. Za odlazak ljudi najodgovorniji su destruktivni političari koji godinama siju nemir i tenzije. Naša država nema više vremena za političare koji stalno proizvode krize, strah i nesigurnost. Odgovornim i zajedničkim radom Države, entiteta, kantona, gradova i općina možemo poboljšati imidž Bosne i Hercegovine. To moramo učiniti tako što ćemo u funkciju planskog razvoja staviti naše konkurentske prednosti. Uskostranačke interese moramo potisnuti u stranu i služiti građanima. Pozitivan primjer kako se služi građanima je lokalna vlast Tuzle i gradonačelnik Imamović koji je ostvario konkretne rezultate u dosadašnjem radu i oni su vidljivi golim okom. Na tome im iskreno čestitam. Moja uloga je da ohrabrujem pozitivne ljude i povezujem integrativne snage u Bosni i Hercegovini. Svoj zadatak, između ostalog, vidim u tome da ljude iz različitih političkih stranaka, kao i one koji nisu stranački opredjeljeni, okupljam oko zajedničkih vrijednosti, a ne da ih dijelim oko vještačkih dilema.“

„Bosna i Hercegovina je država mnogih propuštenih prilika. Meni je čast da nam je danas u posjeti delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i kandidat ujedinjene opozicije za člana Predsjedništva BiH, Denis Bećirović. Svi koji poznaju Denisa Bećirovića, vjeruju da on prilike neće propuštati, da će danonoćno analizirati, temeljito se pripremati i djelovati. Ozbiljno pristupa poslu a Bosni i Hercegovini su potrebni ozbiljni i odgovorni političari poput njega. Bosna i Hercegovina je žrtva razjedinjenosti i potrebno joj je ujedinjenje. Denis Bećirović je čovjek koji ujedinjuje. Na sastanku smo razgovarali o društvenom i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine i Tuzle, te konstatovali da je za brži ekonomski i društveni razvoj naše zemlje, pored stabilnije političke situacije, neophodno bolje cestovno povezivanje. Smatram veoma hitnim realizaciju projekta od interesa za Bosnu i Hercegovinu, za oba entiteta, a naročito za Tuzlanski kanton i Tuzlu, izgradnju autoputa Brčko – Orašje -Tuzla – Žepče, projekta koji bi pomogao putnoj deblokadi ovog najmnogoljudnijeg dijela Bosne i Hercegovine. To je jedan od top prioriteta. Iznio sam mišljenje da smatram prioritetnim i racionalizaciju Federacije. To bi bio način da se rastereti privreda, da mladi ljudi što manje idu iz Bosne i Hercegovine. Denis Bećirović je dokazao da umije objediniti ljude različitih političkih pogleda, i to oko najvažnijeg cilja, a to je spašavanje, jačanje i razvoj Bosne i Hercegovine. Vjerujem da će to moći i na realizaciji projekata od značaja za razvoj naše zemlje“, istakao je, između ostalog, gradonačelnik Imamović.