Sastanak predstavnika svih nivoa vlasti u BiH zbog koronavirusa

Federalni premijer Fadil Novalić održao je jučer u sjedištvu Vlade Zeničko-dobojskog kantona redovan sastanak s premijerom Mirzom Ganićem i njegovim saradnicima, s kojima je razgovarao o aktuelnim temama.

Sastanku je prisustvovao i federalni ministar pravde Mato Jozić, a tema sastanka u ZDK, napomenuo je Novalić, bila je i borba protiv koronavirusa o čemu će danas biti održan i sastanak predstavnika svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Sastanak će biti održan u Doboju od 14:30 sati u Hotelu Integra.

”Imat ćemo sastanak sa svim ministrima zdravstva i drugim faktorima koji treba da brane društvo od te pošasti. Opasnost se globalizira i to je znak da se moramo udružiti i početi rješavati. Ne samo na kantonalnom nivou, jer manja je korist ukoliko samo to rješava Zenica ili Sarajevo. Možda je bolje rješenje da mi, na federalnom nivou, također nađemo neku izoliranu kasarnu, da bi smo od nje napravili izolatorij – po ugledu na rješavanje migrantskih kriza, nego da svaki kanton pravi izolatorij. To je skupo i nepraktično”, smatra premijer Novalić.