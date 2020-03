Sattler: Prekinite blokade i iskoristite priliku za napredak

Komentirajući blokadu vlasti u BiH i odluku vlasti Republike Srpske da ne poštuju odluku Ustavnog suda BiH, šef Delegacije EU i specijalni predstavnik EU u BiH ambasador Johann Sattler kazao je kako je Ustavni sud temelj sektora pravosuđa te da su odluke jednog takvog suda konačne i obavezujuće.

”Svaka demokratska zemlja mora imati konačnog arbitra, završnu instanciju, morate imati učinkovito pravosuđe. Ustavni sud temelj je sektora pravosuđa. Odluke jednog takvog suda su konačne i obavezujuće. Mislim da smo to vrlo jasno svi naglasili iz međunarodne zajednice. U tom smislu mogu samo ohrabriti odgovorne lidere da se ponovno okupe oko stola i razgovaraju o bitnim pitanjima. Riječ je o ozbiljnom pitanju, ali moram isto tako reći da tu postoji druga realnost. A ta druga realnost jest svakodnevica – da građani napuštaju zemlju, ne samo zbog ekonomskih razloga nego i zbog političkih previranja”, ocijenio je Sattler.

Govoreći o tome da li je potrebno snažnije angažiranje EU-a u rješavanju krize, naglasio je kako održiva rješenja, prije svega, moraju doći od odgovornih političara.

”Prije svega, moramo vidjeti napor s njihove strane da su spremni, ne samo za kreiranje nego i za rješavanje problema. Naravno da ćemo biti spremni pružiti podršku. Mi nismo ovdje kolonijalna sila. Naš glavni pokretač je želja samih zemalja da postanu članice. To je najveći poticaj”, kazao je Sattler.

Dodao je kako se u tome kontekstu treba prilagođavati propisima i pravnom okviru EU-a te da su kroz to prošle sve članice.

”Ovo, zaista, može biti ozbiljna promjena u društvu i za BiH. Tako da ja mogu samo apelirati na političare da se istinski zapitaju kako rješavati ove probleme. Otvorili smo novo poglavlje. EU je pozitivno odgovorio mišljenjem, pozitivno za BiH. 14 ključnih prioriteta je pred vama. Ako ste ozbiljni da postanete članica, onda morate mijenjati način kako rješavati stvari. Tu govorim o koordinaciji unutar zemlje. Morat ćete preuzimati 100.000 pravnih akata. To su pravila kluba, pravila EU-a. BiH ima istu prigodu, ali mora unaprijediti učinkovitost u koordinaciji”, naglasio je.

Odgovarajući na upit da li EU razmišlja o uvođenju sankcija Miloradu Dodiku, Sattler je kazao kako su sankcije posljednja mjera.

”Vi znate da mi gotovo 10 godina imamo okvir koji se obnavlja svake godine i on predviđa takvu mogućnost da se ide i tim putem ako se u Bruxellesu donese procjena uz učešće država članica. U tom slučaju održala bi se rasprava u okviru procedure donošenja odluke o sankcijama. Međutim, to se do sada nije smatralo potrebnim. Ne kažem da se ne može dogoditi u budućnosti”, ustvrdio je.

Ponovio je kako je prošlo deset mjeseci otkako je izdano mišljenje u kojem je utvrđeno 14 prioriteta, koji su postali zadaća domaćih političara, te naglasio kako još uvijek nisu dobili odgovore.

”'Mi još uvijek čekamo na odgovore na njih, ali ih još nismo dobili. Pozivam sve odgovorne domaće političare da zajedno sjednu i izrade odgovor na ovih 14 prioriteta. Tu ćete naći jednostavnije, ali i teže stvari. Tu su odluke Evropskog suda za ljudska prava koje su, kao što smo rekli ranije, itekako složene. Ne mogu se sve stvari riješiti odmah. Ono što želimo vidjeti jest istinski napor da se radi po svim pitanjima. Želimo vidjeti akcijske planove, ima stvari koje se mogu rješavati u fazama: kratko, srednje i dugoročno. Ovo nije švedski stol. Ne može se birati što želite, a što ne želite rješavati. Jedno od njih je Ustavni sud, profesionalnost nositelja pravosudnih institucija”, kazao je Sattler.

Govoreći o stranim sudijama u BiH, ustvrdio je kako je mišljenje Evropske komisije da članstvo u EU nije kompatibilno sa snažnom međunarodnom supervizijskom ulogom koja postoji u BiH te dodao kako će se to mijenjati ali da je za to potrebno dosta vremena.

”Ako pažljivo pročitate mišljenje Evropske komisije, tu stoji da članstvo u EU, jednostavno, nije kompatibilno sa snažnom međunarodnom supervizijskom ulogom koja postoji u BiH. Ali, za to je potrebno dosta vremena, do samog članstva. Tako da je to do članstva potrebno promijeniti. A kada je pravi trenutak za to, zajednički ćemo ocijeniti, ali ne mislim da je sada pravi trenutak”, ustvrdio je Sattler.

Odgovarajući na upit da li vidi mogućnost postizanja dogovora oko Izbornog zakona BiH, kazao je kako je za Evropsku uniju najvažnije da postoji jednakopravnost i nediskriminacija.

”Vrlo jasno smo to naveli i u mišljenju i u 14 prioriteta. Ponavljam, nije to švedski stol. Vidimo da se pojedini političari fokusiraju samo na neke presude sudova. Da, imamo odluke Ustavnog suda, ali i odluke Evropskog suda za ljudska prava. Sve se moraju provesti. Ima dosta odluka Suda koje nisu provedene. Na svim nivoima ne provode se odluke Ustavnog suda BiH. I na nivou FBiH, RS-a ili države. To je, izgleda, postala neka “sportska disciplina”. Donošenjem nove metodologije za proširenje, pitanja vladavine prava okosnica su i nema zaobilaženja provođenja odluka sudova”, naglasio je Sattler.

Govoreći o tome kako ocjenjuje odnose BiH sa susjedima, Srbijom i Hrvatskom, Sattler je kazao da ima itekako smisla ulagati u dobrosusjedske odnose te poručio političarima da izađu iz krize, iskoriste priliku i osiguraju rezultate za predstojeći summit u Zagrebu.

”Uz to, Hrvatska predsjeda Vijećem EU-a i 7. maja domaćin je važnog summita u Zagrebu. Upravo za to se vezuje važna poruka koju sam upućivao domaćim političarima: iskoristite tu priliku, nemojte sada provesti vrijeme u blokadama, dođite za stol s nečim konkretnim. Nekako smo se tome nadali početkom godine s novim sazivom Vijeća ministara. Nadam se da ćemo uskoro naći način da izađemo iz ove krize i osiguramo neke rezultate za summit u Zagrebu. Moguće je. Ali treba uložiti napor”, poručio je Sattler.

(RTV Slon/Fena)