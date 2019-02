Savez RVI: Rok za usvajanje Budžeta FBiH 12. februar!

Predstavnici udruženja koja okupljaju ratne vojne invalide, porodice šehida i poginulih boraca te dobitnike najviših ratnih priznanja, bivših pripadnika Armije RBiH, dali su danas rok predsjedavajućoj Doma naroda Federalnog parlamenta Lidiji Bradari da do 12. februara sazove hitnu sjednicu na kojoj bi bio usvojen entitetski budžet i tako omogućena isplata njihovih naknada.

Nakon današnje vanredne sjednice Saveza ratnih vojnih invalida Federacije BiH, predstavnici ovih udruženja saopćili su novinarima da će, ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispoštovani, na sljedećoj sjednici Saveza planiranoj da bude održana u Mostaru, odlučiti o poduzimanju radikalnijih mjera.

Predsjednik Saveza RVI FBiH Esad Delić kazao je novinarima da su u državi u kojoj je upitna isplata naknade ovoj kategoriji, svi ugroženi, najavljujući da neće dozvoliti prolazak kamiona ni automobila za Sarajevo i druge bh. gradove, ukoliko do utorka ne bude sjednice.

– Nekorektno je da se preko naših leđa prelamaju političke igre – stav je Delića, koji ističe da se oni nisu za to borili i dali svoje dijelove tijela i živote.

Među zaključcima sastanka je i najava da će se organizirati sastanci s federalnim delegatima, a pozvali su sve predstavnike u vlasti bez obzira na njihovu političku pripadnost ili pripadnost nekom od naroda da razumiju ozbiljnost situacije.

Upozorili su da 50 posto od 92.000 korisnika različitih naknada žive isključivo od tog novca koje im osigurava Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Pozvali su i predstavnike udruženja koja okupljaju bivše pripadnike Hrvatskog vijeća odbrane (HVO) da se uključe u aktivnosti donošenja entitetskog budžeta kako bi i njima bile isplaćene naknade.

Podršku predstavnicima ovih udruženja dao je i federalni ministar Salko Bukvarević koji je podsjetio da naknade za ovu populaciju iznose 315,5 miliona KM te da su one do sada uvijek bile isplaćivane do desetog u mjesecu.

Podvukao je da i sada postoje osigurana sredstva za ovu namjenu, ocjenjujući da je sve u rukama Doma naroda Federacije BiH koji treba usvojiti budžet, a koji prema odlukama Ustavnog suda ima legitimitet da to učini u starom sazivu.

– To se može uraditi već sutra ukoliko delegati to žele. Smatramo da su oni sada najodgovorniji, trebaju preuzeti odgovornost, zakazati sjednicu i usvojiti budžet – poručio je Bukvarević.

Napomenuo je i to da je Klub Bošnjaka Doma naroda dao rok za sazivanje sjednice koji ističe u ponedjeljak te da ukoliko sjednica ne bude sazvana, dopredsjedavajući Doma Jasenko Tufekčić ima pravo sazvati sjednicu.

Podsjetio je da Odluka o privremenom finansiranju mora proći istu procesudru usvajanja u oba doma Federalnog parlamenta kao i budžet, ali s obzirom da je Federalna vlada utvrdila budžet te da je usvojen u Predstavničkom domu, urađen korak da taj finansijski dokument stupi na snagu.

Novinarima se obratio i predsjednik Organizacije porodica šehida i poginulih boraca FBiH Almir Škrijelj ističući da članovi tog udruženja također s nestrpljenjem očekuju isplatu naknada te je i on uputio apel delegatima da usvoje budžet i na taj način omoguće isplatu naknada.

Kako su danas okupljeni na vanrednoj sjednici istaknuli, lako je izračunati da će isplata naknada svakako kasniti budući da su do sada isplaćivane svakog desetog u mjesecu, ali to se ovaj put neće dogoditi.