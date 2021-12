Savez RVI TK obezbijedio električna kolica za 100 % ratnog vojnog invalida Fadila Kadrića iz Devetaka

Islamskim kulturni centar iz Berlina donirao je Savezu ratnih vojnih invalida Tuzlanskog kantona električna invalidska kolica sa željom da ih uruče nekome kome će olakšati život i svakodnevicu što je i učinjeno danas u prisustvu resornog ministra za boračka pitanja Fedahije Ahmetovića i predsjednika Saveza RVI TK Fahrudina Hasanovića.

Invalidska kolica su došle u posjed ratnog vojnog invalida iz Devetaka Fadila Kadrića koji nije krio svoje zadovoljstvo.

„Padom Srebrenice sam izgubio oca i preko 60 svojih najbližih rođaka i rodbine. Ranjen sam u obije noge na srebreničkom ratištu i mogao sam tada helikopterom EUFOR-a biti prebačen za Tuzlu ali nisam to želio, oporavio sam se i vratio na liniju, nakon čega sam ponovo ranjen i takav ostajem do konačnog proboja na slobodnu teritoriju. U to vrijeme nisam imao adekvatnu medicinsku skrb u Srebrenici a i nakon toga pa su mi trombovi toliko oštetili obije noge da sam 2017. godine morao obije amputirati. Živio sam sa mehaničkim kolicima i kao svi drugi imao brigu u granicama mogućnosti našeg kantona i države. Evo danas mi zakucaše na vrata i donesoše električna kolica, nisam ih tražio kao ni do sada što nisam ništa tražio ali sreća me pogledala i jako sam sretan zbog toga“- kazao je vidno ushićeni Kadrić.

„Opet sam zadovoljan životom, može se živjeti i ovako. Nije sve u suštini život daj da imam sve. Ja sam zadovoljan sa ovim životom ovakvim. Imao sam dosta prijatelja koji mi kažu ja bih radije umro, ja ne bih“, rekao je Fadil Kadrić ratni vojni invalid.

„Svako pomagalo koje može pomoći da me neko ne pomaže to je za mene veliki uspjeh. Ja nemam druge opcije, ili da me neko sa mehaničkim kolicima vuče ili ovo što mi je sada došlo. To je olakšanje da me žena ne gura s kolicima. Jednostavno da ne tražim nikoga da mi pomaže“, istakao je još Kadrić.

Fedahija Ahmetović ministar za boračka pitanja TK istakao je kako mu je čast pomoći onima koji su dijelove svoga tijela dali za BiH. U budućnosti nastavit će pomagati boračkoj populaciji koji su jedni od najzaslužnijih za odbranu BiH.

„Ona će mu svakako poslužiti da pospješi svoju mobilnost jer se radi o stopostotnom ratnom vojnom invalidu i društvo svakako treba uložiti napore da pomogne ovom stanovništvu kroz ovakve oblike pomoći kao i druge naravno“, istakao je Fedahija Ahemtović ministar za boračka pitanja TK.

Električna kolica obezbijedio je Savez RVI TK u saradnji sa Islamskim kulturnim centrom Berlin. Vrijednost im je 10 hiljada KM.

Fahrudin Hasanović, predsjednik Saveza RVI TK je istakao kako je sretan kada se pomogne bilo kom čovjeku a posebno ratnom vojnom invalidu bez obije noge.

„ Fadilu će električna kolica omogućiti lagodniji život jer u većini slučajeva neće morati tražiti pomoć supruge ili stare majke. Nadam se da će se i više družiti, izlaziti među ljude i biti bar malo sretniji nego je bio. Život ga nije mazio, napatio se dobro ovaj insan i ako jedan dan u životu bude sretniji to je moja velika pobjeda“- kazao je Hasanović.

Iz ministarstva za boračka pitanja TK i kantonalnog saveza RVI ističu kako će i u budućnosti pomagati boračkoj populaciji.