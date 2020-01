Savez samostalnih sindikata BiH: Država mora staviti rudare na prvo mjesto

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine daje punu podršku Samostalnom sindikatu radnika rudnika Federacije BiH i svim rudarima u Federaciji Bosne i Hercegovine u njihovoj borbi da im se poboljša ekonomski položaj i omogući život kakav zaslužuju.

”Potpuno je neprihvatljivo da oni bez čijeg svakodnevnog mukotrpnog rada Elektroprivreda BiH ne bi mogla ostvarivati profit kakav ostvaruje, budu oni kojima se ne žele povećati plata i primanja”, navodi se u saopćenju Saveza samostalnih sindikata BiH.

”Nemoguće je da Vladi Federacije BiH nikada nije predstavljalo problem povećati primanja zaposlenih u Elektroprivredi BiH, posebno onima koji rade u administraciji te kompanije, a svaki put se zahtjevi rudara tretiraju kao svojevrstan napad na solventnost firme kojoj oni svojim radom osiguravaju redovan priliv sredstava. Slažemo se sa ocjenom da je u Federaciji BiH potrebno restrukturiranje rudnika, ali to se ne smije raditi na uštrb radničkih prava rudara i njihovog ekonomsko-socijalnog položaja niti se taj proces smije raditi bez restrukturiranja i same Elektroprivrede BiH. Radnici se ne mogu tretirati parcijalno i po dvostrukim aršinima. Ne mogu oni koji rade u administraciji i neproizvodnom dijelu Elektroprivrede BiH imati veća prava od onih koji rade u proizvodnji i u rudnicima. Ako će se već praviti razlika, onda je ljudski i moralno očekivati i tražiti veća prava za one čiji rad podrazumijeva svakodnevno rizikovanje života”, navodi se u saopćenju.

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine u punom kapacitetu stoji na raspolaganju svim rudarima i njihovim sindikalnim predstavnicima i spreman je pružiti svaki vid podrške u opravdanoj borbi naših kolega rudara, navode iz Sindikata.