Saznajte na vrijeme koje općine u TK će biti bez struje u naredna dva dana

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 10.10.2018. godine (srijeda) na području:

1. Općine Kalesija u naseljima: Tojšići, Kikači, Babina Luka, Gornje Vukovije, Donje Vukovije, Ćive, Međaš, Petrovice, Gornji Rainci, Donji Rainci, Lipovice, Meškovići, Bukvari, Zates, Jeginov Jug, Sarači i Miljanovci u vremenu od 09:30 do 11:30 sati.

2. Općine Banovići u naseljima: Ramići, Milići, Pribitkovići, Seona i Aljkovići u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

3.Općine Srebrenik u naselju Babunovići (čitaonica) u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.

Dana 11.10.2018. godine (četvrtak) na području:

1.Grada Tuzle u naselju Crno Blato u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.

2.Općine Gradačac u naseljima: Kerep, Vučkovci, Hrgovi Donji, Srnice Donje i Gušte u vremenu od 14:00 do 15:00 sati.

3.Općine Srebrenik u naseljima: dio grada Srebrenika desno od magistralnog puta Tuzla-Orašje, Novo naselje Polje, Čojluk, Sofići, Donji Srebrenik, Nišići, Gornji Srebrenik, Ravnuše i područje planine Majevice. u vremenu od 09:00 do 12:00 sati.