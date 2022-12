Schmidt: Pred BiH je historijska šansa nakon oktobarskih izbora da napravi napredak

Visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini Cchristian Schmidt ocijenio je danas da je pred BiH historijska šansa nakon održanih oktobarskih izbora i ohrabrujućeg napretka koji je vidljiv u formiranju institucija i vlasti.

Obraćajući se novinarima nakon dvodnevne sjednice političkih direktora Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira (PIC) naglasio je da BiH ima šansu da ostvari napredak na putu ka Evropskoj uniji zbog čega je izrazio očekivanje da će vlast biti uskoro formirana.

– Kandidatski status bi mogao biti prvi korak u tom pravcu, ali to još nije gotovo i to je odluka o kojoj će Evropsko vijeće odlučivati sljedeće sedmice, no postoji očekivanje da bh. institucije urade svoj dio posla i usvoje potrebne zakone i uspostave vlast – kazao je Schmidt.

Nakon što BiH dobije kandidatski status, poslije njega bi uslijedio stvarni posao, kaže Schmidt, koji ne znači da će BiH automatski postati članica EU jer se ništa značajno ne može desiti bez napora.

PIC se usaglasio da će nastaviti pružati podršku BiH na njenom putu kako bi ostala multietničko i demokratsko društvo, dodao je Schmidt, a prepoznali su i da su se nakon mnogo godina zastoja stvari počele mijenjati.

Pozvao je Schmidt da se iskoristi taj zamah i dinamika jer se dugo vremena čekalo da BiH napravi odlučne korake ka stabilnoj i prosperitetnoj budućnosti. Sada postoji mogućnost da političari rade u službi građana i poboljšaju njihov svakodnevni život.

– To će biti težak posao i zahtijevat će upornost, ali i iskrenu opredijeljenost. No, moguće je postići taj cilj – smatra Schmidt, izražavajući uvjerenje da će BiH postati dio evropske porodice što je prije moguće.

Napomenuo je da se političari biraju kako bi donosili odluke i djelovali, a neki su nakon izbora održanih u oktobru i pokazali da to žele što je dobar znak, te je izrazio nadu da su vremena stalnih blokada ostala u prošlosti.

Najavio je da će s predstavnicima međunarodne zajednice u BiH raditi sve da doprinese dijalogu koji se treba nastaviti jer očekuje da se formiranje institucija završi vrlo brzo. Kaže da je vrijeme za neuvjerljive političke manevre prošlo i BiH mora pokazati da je u stanju politički i ekonomski funkcionirati te da je sposobna provoditi reforme.

– To zahtijeva da se djeluje u interesu BiH što podrazumijeva da se poduzimaju aktivnosti na vladavini prava. Imali smo intenzivne i detalje razgovore na sjednici Vijeća kada smo glavnom tužilocu Tužilaštva BiH, predsjedniku Suda BiH i Visokog sudskog i tužilačkog vijeća rekli da očekujemo i njihovu podršku za usvajanje neophodnog zakonodavstva – podvukao je Schmidt.

Naglasio je da je potrebno pokazati da se interesi političkih stranaka i interesi građana i države moraju razdvojiti te je pozvao i mlade ljude da daju svoj doprinos i osiguraju bolju situaciju u svim oblastima uključujući i vladavinu pravda.

– Siguran sam da ima ljudi koji žele tome doprinijeti jer sada nije vrijeme da se političari pogrijavaju sa izbornim tijelom i biračima. Pratimo komentare koji se pojavljuju u proteklim sedmicama, poručio bih svima da iskoriste priliku i vrijeme koje je dato zapadnom Balkanu da radi na reformama – dodao je.

Smatra da ima odgovornih ljudi koji su spremni raditi u tom smjeru, pred njima su veliki izazovi, ali to su stvari u koje vrijedi uložiti truda jer će to otvoriti puteve za stvarne i održive reforme koje je potrebno uraditi.

Sjednica PIC-a počela je jučer diskusijom o stanju vladavine prava u BiH. Gosti sesije su bili predsjednik Suda BiH Ranko Debevec, glavni tužilac Tužilaštva BiH Milanko Kajganić i predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Halil Lagumdžija.

Tokom dvodnevnog zasjedanja politički direktori PIC-a razmatraju ključna pitanja nakon održavanja općih izbora, kao što je brzo formiranje vlasti, politička kohezija, vladavina prava, izgradnja institucija, te EU integracije.

