Senzorna soba za članove URODIOL-a TK: Brojni tretmani za ovu populaciju

U Udruženju roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica TK danas je bilo svečano. Ova organizacija je zahvaljujući projektu koji je finansiralo Federalno nadležno ministarstvo dobilo senzornu sobu za terapeutski tretman i rehabilitaciju za djecu i osobe sa teškoćama u razvoju. Ipak, naveli su ovom prilikom i problematiku s kojom se suočava ova populacija.

Senzorna soba omogućit će članovima Udruženja roditelja onesposobljene djece i onesposobljenih lica TK fizikalne tretmane, izvodit će muzikalnu terapiju, a omogućen je i multisenzorni program što podrazumijeva usmjeravanje pažnje i koncentracije. Bio je ovo zahtjevan projekat zbog starosne strukture osoba koje borave ovdje svakodnevno.

”Neka djeca imaju epileptične napade pa smo morali prilagoditi kada da se uključi muzika, svjetlost, da bi mogli svi koristiti. Drugi problem je što u Udruženju nemaju defektologa, tako da smo mogli opremiti sobu na način da sami roditelji mogu vršiti edukaciju, terepeutske tretmane”, navodi Nermin Mustajbašić, koordinator projekta uređenja senzorne sobe.

Nermina Čorhodžić, predsjednica URODIOL-a TK kaže da će otvaranje Senzorne sobe dosta značiti našoj djeci, ali i roditeljima.

”Ovdje boravimo skoro svaki dan, ovo je njihova druga kuća, nemaju drugih udruženja, nemaju drugih izlaza za šetnje, sem ovog Udruženja”, ističe ona.

U svakom kutku sobe omogućeni su tretmani, a tačno je definisano koliko koji tretman traje da bi imao efekta. Kako navode u URODIOL-u ovo je tek početak onoga što im je potrebno kako bi olakšali svakodnevnicu osobama sa poteškoćama i njihovim roditeljima.

”Kao što sam rekao, Udruženje nema defektologa, kao ni pedagoga/psihologa, tako da prvo moramo na tom planu nešto raditi, da imamo stručnu osobu koja će konstantno raditi sa ovom djecom. Zatim moramo više uraditi u funkcionalnost, osigurati im novčana sredstva za dolaske”, rekao je Mustajbašić.

To je trenutno i najveći problem ove organizacije, zakonski nije riješeno pitanje sufinansiranja prevoza ovih osoba do sjedišta Udruženja, sada i do Senzorne sobe. Kako navode u URODIOL-u pokušali su kroz izmjene zakonskih odredbi to riješiti, ali do sada nisu uspjeli.

”Do 27 godine imaju obezbijeđen prevoz, od 27 godine nemaju prevoza. Mi vozila nemamo, plaćamo lično svojim sredstvima odlazak i dolazak, borimo se da svoju djecu izvedemo iz kuće, da im socijalizacija bude, oni su ovdje po čitav dan”, navodi predsjednica URODIOL-a TK.

Pomoć pri rješavanju ove problematike obećao resorni kantonalni ministar. Posjetio je ovu organizaciju, razgovarao sa roditeljima, uvidio kakvo je stanje danas i upitao za potrebe ove populacije.

”Svakako da Vlada TK putem resornog Ministarstva će u narednom periodu pokušati da izdvoji dio sredstava za što uspješniji, što bolji rad ovog Udruženja. Planom Budžeta su predviđena povećanja Budžeta za socijalnu zaštitu”, proručuje Esad Džidić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak TK.

Svakodnevno u prostorije Udruženja dolazi 37 korisnika, najviše iz Tuzle, Gradačca, Gračanice, Živinica, Kalesije i Čelića, dok na području kantona imaju 150 korisnika, ali ostali dolaze povremeno. Članovi URODIOL-a koji dolaze na tretmane imaju kombinovane smetnje, a roditelji se nadaju da će Senzorna soba i budući slični projekti pomoći svima tokom teške svakodnevnice.