Šepić: Poštena država za sve, ne samo za odabrane

Kandidat za člana Predsjedništva BiH, Senad Šepić, boravio je u Lukavcu gdje je održana javna tribina na kojoj je prisustvovao veliki broj građana, koji su u direktnom razgovoru mogli dobiti odgovore i upoznati se sa vizijom i programom predsjedničkog kandidata i nove politike Nezavisnog bloka na čijem se čelu nalazi.

Na tribini u Lukavcu je razgovarano o aktuelnim problemima u Tuzlanskom kantonu, a koji se odnose na visoku stopu nezaposlenosti, odlazak mladih, ekološke probleme i mogućnost zaustavljanja aktuelnog trenda slabljenja države i nazadovanja u svim oblastima. Pored toga, razgovarano je o inicijativi o ravnomjernom regionalnim razvojom i ulaganjima na prostoru cijele BiH, osiguravanju poštenih izbora i elektronskog glasanja, povećanju akciza na gorivo, te omogućavanju sistemskog rješenja zagarantirane cijene i sigurnog otkupa što su ideje i rješenja koja je predsjednik Šepić zagovarao u Parlamentu BiH i koja su dio Platforme Nezavisnog bloka.

“Želimo izgraditi poštenu državu za sve, a ne samo za stranačke poslušnike i odabrane, u kojoj će se vlast istinski baviti rješavanjem nezaposlenosti i pravne sigurnosti, što će zadržati naše mlade ovdje. Zato nam, suprotno od imbecilnih poruka kandidata vladajućih stranaka, umjesto kontinuiteta, kojim se oni diče i zagovaraju ga, treba diskontinuitet, promjena i prekid ove loše vladavine, zloupotrebe institucija u privatne i stranačke svrhe i izgradnja nove politike, koja ima rješenja i partnere u EU i cijelom svijetu. Ovo je novo vrijeme, cijeli se svijet mijenja, moramo se mijenjati i mi, ako želimo napredovati. I desnica i ljevica u BiH imali su šanse, prokockale su ih i pokazali su da nemaju rješenja za stvarne probleme ljudi. Rješenja za našu zemlju su u politici širokog centra, ni lijevo, ni desno, nego sredinom i naprijed, u pravcu da pokrenemo i izgradimo poštenu državu u kojoj neće biti povlaštenih porodica i općina i u kojoj će porodilja, policajac, učitelj ili doktor imati jednaka prava i primanja i ovdje u Lukavcu, mome Cazinu, Jablanici, Goraždu, Odžaku, Zenici, Mostaru ili Sarajevu. To je poštena država koju za ovo vrijeme i budućost koja dolazi možemo i hoćemo izgraditi zajedno.”

Posebnu pažnju prisutni su posvetili idejama koje je Šepić, kao poslanik u Parlamentu BiH aktivno zagovarao. To pokazuje, kako su istakli, kredibilitet i vjerodostojnost političara koji je pokazivao razumijevanje za stvarne teme koje su važne za ljude i njih je u Parlamentu nametao.

“Više od pet godina u Parlamentu BiH predlažem rješenje i donošenje Zakona o ravnomjernom regionalnom razvoju i ulaganjima u cijelu BiH, ali velike stranke i njihovi poslušnici u Parlamentu BiH nikada nisu htjele to podržati. To bi rješenje osiguralo puno veći razvoj svih krajeva BiH, ravnomjerno bi se ulagala zajednička sredstva i razvijao svaki pedalj BiH. Peticiju za poštene izbore potpisujemo i ovih dana širom BiH, građani nam daju podršku, a u Parlamentu BiH su predstavnici najvećih stranaka, među njima i kandidati za Predsjedništvo ove godine, glasali protiv toga da imamo elektronsko glasanje i poštene izbore, a puna im usta demokratije, Bosne i Hercegovine i njene budućnosti. Isti je slučaj bio kad su izglasali povećanje akciza, pa onda ignorišu inicijativu Nezavisnog bloka da se ograniče marže distibuterima nafte i da dio poskupljenja, umjesto na građanima bude na naftnim distributerima, jer oni i ostvaruju najveću dobit. To je pravo lice aktuelne vlasti i važno je da građani imaju pravu informaciju i istinu na osnovu koje će, siguran sam, većina našeg naroda glasati za promjene i novu politiku koja može i želi osigurati poštenu državu za sve, a ne samo za poslušne, poltrone i odabrane.” – izjavio je kandidat za člana Predsjedništva BiH Senad Šepić.

I na kraju, govoreći o pravima radnika i zagađenosti u Lukavcu i Tuzlanskom kantonu, Šepić je poručio: “Imamo ideje i nove ljude koji znaju kako riješiti stvarne probleme koje naša zemlja i narod imaju i oni su na našim izbornim listama. Možemo izgraditi poštenu državu zajedno koja će osigurati radnicima prava i veće plate, a građanima Lukavca i TK zaštitu, pravo na čist zrak, zdrav život i zajednicu koja se ravnomjerno razvija i ide naprijed.

Vidim tu energiju za promjene svaki dan širom BiH, osjetim je danas ovdje u Lukavcu i cijelom Tuzlanskom kantonu i raduje me da ljudi odbacuju strah i da ih se drži u prošlosti, a okreću se novim politikama, rješenjima i budućnosti.”