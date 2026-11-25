Sevdalinka je u decembru 2024. godine upisana na UNESCO-vu Reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, ali je manje poznato da je inicijativa za njeno uvrštavanje na ovu listu pokrenuta upravo u Tuzli.

Prema zvaničnom dokumentu UNESCO-a, Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla pokrenulo je ovaj proces 2017. godine.

Uslijedile su godine pripreme dokumentacije, saradnje s institucijama, umjetnicima i drugim pojedincima koji se bave očuvanjem tradicionalne muzike Bosne i Hercegovine.

Sevdalinka kao dio kulturnog identiteta BiH

Ovaj tradicionalni oblik gradskog pjevanja nastajao je i razvijao se kroz različite historijske periode, prenoseći priče o ljubavi, čežnji, rastancima i svakodnevnom životu.

Generacijama se prenosio usmenim putem, unutar porodica, ali i kroz javne nastupe i muzičke interpretacije.

Sevdalinka se danas izvodi u tradicionalnim aranžmanima, ali i uz savremenije muzičke pristupe koji je približavaju mlađoj publici.

Šta znači upis na UNESCO-vu listu?

Upis predstavlja međunarodno priznanje značaja ove muzičke tradicije, ali podrazumijeva i obavezu njenog daljnjeg očuvanja i prenošenja znanja budućim generacijama.

Pored sevdalinke, među elementima kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine koji su uvršteni na UNESCO-vu listu nalaze se zmijanjski vez, konjičko drvorezbarstvo, branje trave ive na Ozrenu i tradicionalno takmičenje u košenju trave na Kupresu.