Sezona gripe na pragu, hoće li građani TK na vrijeme imati vakcine?

Gripa je bolest za koju se zna preko 1000 godina i do danas čovječanstvo nije našlo adekvatan način za njeno totalno suzbijanje. Građanima se preporučuje da se na vrijeme vakcinišu, i to naročito oni koji spadaju u rizične kategorije, a to su pored hroničnih bolesnika, kardiovaskularni bolesnici, bolesnici sa dijabetes melitusom i oni koji su profesionalno eksponirani mogućoj infekciji, ali i sve osobe starije od 65 godina.

Izmjena nadležnosti

Za razliku od dosadašnje prakse kada je za nabavku vakcina bio zadužen Zavod za javno zdravstvo, put nabavke vakcina sada je proimijenjen izmjenama Pravilnika koje je donijela Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

„Odlukom Agencije to treba da rade ustanove koje imaju svoju apoteku ili apoteku s kojom bi sklopili ugovor. To je, ponavljam, odluka Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, što je nas malo uporilo, obzirom da je donesena relativno kasno, pred samu nabavku i bez neke najave, ali smo mi kao ministarstvo dužni da poštujemo odluke viših instanci”, izjavio je za RTV Slon Bahrudin Hadžiefendić, ministar zdravstva TK.

Vakcinacijom protiv gripe stiče se solidna zaštita od obolijevanja i mogućih, pa i fatalnih komplikacija. Zbog promjena koje se stalno dešavaju kod virusa gripe, sastav vakcine se svake godine mijenja, za svaku hemisferu ponaosob. Tako je ove godine vakcina četverovalentna što znači da će Zavod za zdravstveno osiguranje TK morati izdvojiti znatno više sredstava.

Za potrebe TK 5500 doza

Priprema nabavke vakcine podrazumijeva izradu Programa imunizacije koji je napravio Zavod za javno zdravstvo TK a koji prikazuje potrebe za brojem vakcina u odnosu na indicirane slučajeve stanovnika koji trebaju primiti vakcine.

„Tako da ćemo imati identičan broj doza u odnosu na prošlu godinu 5,5 hiljada čime ćemo zadovoljiti potrbe stanovnika TK. U svakom slučaju će stanovnici biti obezbijeđeni ovim vidom zaštite obzirom da gripa nosi i određene komplikacije i u tom dijelu mi ćemo ispuniti svoje obaveze kao oni koji čuvaju i unapređuju zdravlje“, kazala je Maida Mulić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK.



Kada se provodi vakcinacija?

Idealno vrijeme za vakcinaciju protiv gripe je u oktobru, odnosno u ranu jesen, prije širenja virusa gripe, budući da su potrebne dvije sedmice da se zaštitna antitijela razviju u tijelu. Međutim, vakcinacija se može provoditi i kasnije, sve dok virus gripe cirkulira.

„Obzirom da je tek došla isntrukcija od Svjetske zdravstvene organizacije u pogledu sastava vakcine, tako da ona na tržištu još nije ni dostupna. Do konca ovog mjeseca bi mogla biti dopstupna od strane veledrogerija, tako da se mi zaista krećemo u skladu i sa epidemiološkim indikacijama, a evo i ovim administartivnim okvirima“, kazala je Mulić.

Da se sa gripom nije igrati pokazalo nam je iskustvo iz februara kada su registrovana ukupno 4.742 slučaja bolesti slične gripi. Na bolničko liječenje tadahe upućen 101 pacijent, a devet pacijenata je uslijed komplikacija preminulo. Podsjećamo, svih devet pacijenata bili su hronični bolesnici, čije bolesti su uveliko narušile njihovo zdravstveno stanje i imunitet organizma, te su spadali u visoko rizične pacijente, s tim da niko od njih nije bio preventivno vakcinisan.