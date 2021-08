Sindikat “Krekinih” rudara obilježio godišnjicu pogibije rudara u rudniku Mramor

Sindikalna organizacija Rudnika „Kreka“ Tuzla , danas je obilježila 31.godišnjicu pogibije „Krekinih“ rudara u jami „Dobrnja jug“- Polaganjem cvijeća i minutom šutnje odata je počast za 180 komorata,koji su 26. augusta 1990. izgubili živote u eksploziji ugljene prašine u rudniku Mramor u jami „Dobrnja jug“. Zbog trenutnih problema u rudniku Kreka, prije svega zbog slanja radnika na prekid rada ,među kojia su i djece poginulih rudara u ovoj nesreći, Sindikalna organizacija Rudnika„Kreka“ odlučila je da godišnjicu pogibije obilježi dan ranije, bez učešća uprave rudnika. Odluku je podržao i upravni odbor Saomostalnog sindikata radnika rudnika u F BiH.

„Jedan od razloga kako dolaziti zajedno ako se sa tog spiska koji je kreiran od strane rukovodstva rudnika a vezano za prekid rada ako je na tom spisku preko 10 posto djece od pigunih radnika u rudniku uglja „Kreka u Tuzli“, koji su smrtno tradali 26.avgusta 1990 godine u rudarskom objektu u Mramoru“Sinan Husić, rekao je predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika u F BiH

Iza poginulih rudara ostalo je 365- djece, među njima je i Senad Sejdić, koji je kao 18-godišnjak u ovoj nesreći izgubio oca. Danas je radnik rudnika i predsjednik Sindikata u rudniku Mramor. Ogorčen je kako kaže na trenutnu situaciju u rudnicama, na odnos prema rudarima, posebno prema djeci poginulih komorata.

„Ako moj komorat ima žensko dijete i njemu rečeno njegovo će dijete raditi sutra ako on pogine kakava je poruka ako prvo dijete ide to na prekid rada, kakva je to sigurnost. Državo šta radiš? Svima nam se može dogoditi i tu smo imali neku sigurnost,bilo je sigurnosti do današnjeg dana.Nećemo sa njima da obilježavamo tragediju . Ne trebaju nam onakvi kakvi jesu“kaže Senad Sejdić predsjednik Sindikata rudnika Mramor

„Jesu ovo djeca radnika iz administracije, nisu gospodo to su djeca rudara koji dan danas u nesigurnim nehumanim katastrofalnim uslovima rade i sad možete ga zamisliti danas kad čuje a juče smo objavili na oglasnim pločama radnika, da oni više nemaju ni tu solidarnost koji smo mi imali od strane menadžementa, državae da ako oni poginu djeca bar imaju nekakvu zaštitu“ kaže Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije rudnika „Kreka“ Tuzla

I ovoga puta ukazano je na tešku situaciju u rudnicima, posebno na sigurnosne uslove rada i ulaganja u rudnike FBiH. Rudari danas svoj posao obavljaju u vrlo teškim uslovima.

Sinan Husić, predsjednik Samostalnog sindikata radnika rudnika u F BiH kaže da – radnici u rudnicima uglja FBiH žele da se obezbijedi minimum uslova dok ti rudnici budu potrebni energetskom sektoru ništa više od toga.

Svoju borbu u rješavanju aktuelnih problema i stvaranju boljih uslova rada rudara u narednom periodu nastavit će Sindikalna organizacija Rudnika“Kreka“ Tuzla.Prema riječima ZuhdijeTokića,predsjednika Sindikalne organizacije rudnika „Kreka“ Tuzla sindikat pokušava istinom i samo istinom kazati ono što je osnovni problem u Kreki, a to je upravljanje ovim rudnikom dugogodišnje postavljenje podobnih a ne sposobnih, postavljanje poslušnih a ne stručnih i to je došlo na naplatu,sve ostale priče padaju u vodu .Najbitnija stvar u ovom svemu je da izostaje dijalog.Dijalog je moguće suprostavljanje stavova ali i moguć iznalazak rješenja, što se tiče sindikata mi smo tu,kaže Tokić

Dva uslova Sindikalne organizacije Rudnika „Kreka“ Tuzla su ispunjena. Prvi je pokretanje proizvodnje na kopu u Dubravama, zatim isplata julskih plata svim radnicima. Kako ističe Tokić treći je stavljanje van snage Odluke o prekidu rada. Čekaju odluku Općinskog suda Tuzla i u zavisnosti te odluke nastaviti će svoje aktivnosti.