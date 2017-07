Sindikat poziva Dom naroda da usvoji izmjene i dopune Zakona o PIO

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine uputio je danas zahtjev članovima Kolegija Doma naroda Parlamenta Federacije BiH da na narednoj sjednici budu usvojene izmjene i dopune Zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju u tekstu u kojem su usvojene i na sjednici Predstavničkog doma, saopćio je taj sindikat.

Tvrde da će time biti omogućeno hiljadama radnika i radnica da konačno riješe njihov status i odu u zasluženu penziju.

Po navodima sindikata, to se posebno odnosi na radnike i radnice koji su do trenutka kada su uništene firme u kojima su radili ostvarili više od 30 godina radnog staža i koji su u međuvremenu napunili 55 ili 60 godina, a zbog trenutnih zakonskih rješenja ne mogu ostvariti to pravo. Tu su i hiljade zaposlenih u realnom sektoru za koje je malo vjerovatno da će zbog vrlo teških i po zdravlje nepovoljnih uslova rada doživjeti punu starosnu penziju.