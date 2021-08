Sindikat RMU Kreka traži smjenu menadžmenta: Ovo su posljednji pokušaji spašavanja

Stanje u rudnicima Kreka trenutno je katastrofalno. Dok radnici najavlju štrajk, odgovorni za ovo stanje se ne oglašavaju. Iz Sindikalne organizacije rudnika ističu da trenutno stanje niko ni ne pokušava spasiti ili riješiti. Radnici su očajni. Proizvodnja, također. Na dnevnom nivou ona je i dalje daleko ispod 50 posto od proizvodnje koja treba da bude.



“Menadžment RMU Kreka apsolutno nema viziju nikakvu niti nudi rješenja. svjesni situacije da nam jedino proizvodnja može donijeti poštivanje Granskog kolektivnog ugovora i normalno funkcionisanje, mi smo pokrenuli zahtjev da se smijeni komplet menadžment rudnika Kreka, kao i prokurista koji je nijemi posmatrač i ne radi ništa po tom pitanju.” rekao je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikata Rudnika Kreka

Iako bi proizvodnja riješila većinu problema, nikome nije cilj da se ona podigne kažu iz Sindikata. Zahtjev za smjenu menadžmenta sindikat je uputio premijeru FBiH Fadilu Novaliću, ministru energije, rudarstva i industrije Nerminu Džindiću te generalnom direktoru Elektroprivrede Admiru Andeliji. Njihov zahtjev podržao je i Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Kreka Tuzla. U obrazloženju kao razlog naveden je pad u realizaciji planiranih radnih zadataka, konfuzno i haotično stanje u rudniku.

“Želimo da se dovedu ljudi koji će na jedan način profesionalan pristupiti rješenju situacije jer ovako ne ide. Osnovni razlog je što i u ovako lijepom vremenu kad treba da se pripremamo i za zimu, situacija se ne popravlja, već naprotiv po pitanju proizvodnih rezultata se pogoršava, jednostavno nismo mogli ovu agoniju gledati i zato je ovaj apel vlasnicima koji su EP i Vlada FBiH koji upravljau i rukovode rudnicima.” dodao je Tokić.

Iako bi mehanizovano čelo u mnogome olakšalo rad i poboljšalo proizvodnju, nakon godina najavljivanja da će se nabaviti u rudnike Kreka, to se ni do danas nije desilo. No nije samo to problem. Prema riječima Tokića, čelo nije, niti će se po svim pokazateljima ikada nabaviti.

“I kad dođete u situaciju da nemate osnovna sredstva za rad, a s druge strane niko ne pokušava da poprave to stanje, znači jednio što su pokrenuli oni jeste da ugroze osnovna prava radnika na rad. I ja moram kazati, odluku su donijeli o prekidu rada. Rudnik Kreka je ulaskom u koncern imao 4014 radnika, danas ima 2100, prepolovili su radnu snagu.” naglasio je Tokić.

Kako kaže Tokić, rudari su improvizovali, na razne načine se snalazili da poboljšaju proizvodnju, ali su se doveli u situaciju da ne mogu više. Zbog nedostatka osnovnih sredstava za rad ugrožena je proizvodnja.

“Rudnik Kreka je doveden u situaciju da je „biti ili ne biti“. Ovo su posljednji pokušaji spašavanja, a vjerujte da su kapaciteti rudnika Kreka takvi da može funkcionisat. Rudari Kreka su sinonim rudarstva uvijek bili i ne znam kome je u interesu da najveći rudnik u sastavu Koncerna dovede u ovaku poziciju.” zaključio je Tokić.

Podsjećamo, Rudari Rudnika Kreka u Tuzli najavili su štrajk za 16. august jer je uprava odlučila da 30 posto radnika ide kući do daljnjeg, bez vremenskog ograničenja, odnosno više od 600 radnika ostaje bez radnog angažmana. U odluci je navedeno da će radnici tokom prekida angažmana dobijati naknadu od 60 posto osnovne plate isplaćene u posljednja tri mjeseca i dodatak za navršene godine staža.

“Mi njih ako na ovakav način pošaljemo, šaljemo ih u sigurnu neizvijesnost. Ja ću slobodno kazati i jednu katastrofu. Rudari rudnika Kreka imaju prosječnu platu od 1082 marke, od te plte njih preko 60 posto njih ne može zaraditi prosječnu platu i preko 70 posto rudara je kreditno zadužen. I ako imate sve to na stolu, socjalni aspekt je poražavajući. i ne znam kome je palo na pamet da umjesto se svi posvetimo podizanju proizvodnje, jer je to jedino rješenje.” dodao je Tokić.

Za 16. august najavljen je štrajk upozorenja rudara svih rudnika u sastavu Koncerna, jer ovako više ne može, poručuju iz Sindikata.