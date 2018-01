Sindikat Rudnika Kreka uputio ultimatum ZZO TK: Ovjerite knjižice sutra ili slijede protesti!

Rudarski posao sam po sebi je težak i opasan. Povrede su česte, a čak i one najbezazlenije kada su nastale stotinama metara pod zemljom iziskuju zdravstvenu njegu. Svaki silazak u jamu za rudara je rizik, još ukoliko nije zdravstveno osiguran, strepnja i strah dodatno su opterećenje. Upravo tako osjećaju se rudari rudnika Kreka koji nemaju ovjerene knjižice, te vlastitim sredstvima plaćaju troškove pregleda i njege. Od ukupno 2483 uposlenika, 581 je invalid rada druge kategorije. Jedan od primjera je povreda na radu jednog Krekinog rudara, čiji račun za bolničke troškove i urađenu operaciju doseže oko 10 000 KM. Ni on, niti drugi rudari u sličnoj situaciji ne mogu otvoriti bolovanje, a oni koji ga ipak moraju koristiti nemaju načina, da bez ovjerene knjižice ostvare pravo na podizanje tzv. doznaka kojima bi pravdali svoje odsustvo.

„Ukoliko rudar nema ovjerenu knjižicu, a desi se povreda nastaju peripetije. Prvo zovu firmu, preduzeće, sindikat. Drugog januara smo to imali, mada je bio praznik, na kraju su njega primili, ali znate kako? Uz potpis da će izmiriti sve troškove isto kao da nije ovjerena zdravstvena knjižica“, izjavio je Zuhdija Tokić, predsjednik Sindikalne organizacije Rudnika uglja Kreka Tuzla.

Sindikat zahtjeva od ZZO TK da odmah omogući ovjeravanje zdravstvenih knjižica. U porotivnom najavljuju proteste pred zgradom Zavoda 15. januara.

„Rok za ovjeru zdravstvenih knjižica je odmah, odnosno 05.01. do 15 časova, Ukoliko se to ne desi do 15 časova mi počinjemo sa prikupljanjem zdravstvenih knjižica, a već danas najavljujemo MUP – u TK mirne proteste da bi ispoštovali proceduru Zakona o javnom okupljanju“, upozorava Tokić.

Kako tvrde iz Sindikata, Rudnici Kreka od 01.01.2016. godine redovno izmiruju tekuće obaveze za zdravstveno osiguranje, a pored tekućih obaveza Kreka izmiruje i dug od 2009. godine. Ukupna dugovanja Kreke u ovom momentu iznose 1 000 000 KM.

Zavod zdravstvenog osiguranja odgovara kratko i jasno: Kreka ima Zakonom utvrđenu obavezu da dugovanja iz perioda 2000.-2009. izmiri u narednih 10 godina počevši od 1.1.2018. godine i za to su bili dužni potpisati otplatni plan za 2018. godinu.

„Rudnici uglja nisu potpisali taj otplatni plan i zbog toga je nastala kao posljedica neovjera zdravstvenih knjižica za rudnike uglja na području TK“, tvrdi Mirsad Hodžić, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja TK.

Dalje pregovore, tvrdi Hodžić trebali bi obavljati Zavod i menadžment Kreke koji bi također trebao pregovarati sa Sindikatom o razlozima neovjeravanja knjižica uposlenicima ovog rudnika.