Sindikat Solidarnosti i radnici firme Fortuna: ”Žrtve smo stečajne mafije”

Svoja prava ne možemo ostvariti radi stečajne mafije – poručili su danas predstavnici Sindikata Solidarnosti i radnici firme Fortuna iz Gračanice. Njihov ključni problem je činjenica da ne mogu izglasati smjenu stečajnog upravnika Mehmeda Krajinovića kojeg su htjeli smjeniti na zadnjoj sjednici Skupštine povjeritelja koja je, kako kažu, naprasno prekinuta. Toj sjednici je prisustvovao dovoljan broj radnika koji su mogli izglasati smjenu Krajinovića no to se ipak nije desilo. Nakon prekida Skupštine, agonija radnika se nastavila jer ih predsjednik Općinskog suda Tuzla, kako tvrde, nije primio na sastanak. Svoja prava i dalje uporno traže.

”Nastavlja se iživljavanje, maltretiranje od strane Općinskog suda nad radnicima od strane Mehmeda Krajinovića, stečajno upravnika koji je vodio stečajni postupak umjesto Antonele Đaković i on je suflirao kome će dati riječ. Ta skupština pokazuje da postoji stečajna mafija i mi o tome pričamo,” rekao je Sakib Kopić, predsjednik Sindikata solidarnosti TK.

Među obespravljenim radnicima je i Rabija Hodžić koja objašnjava koliko su radnici firme Fortuna izrevoltirani.

‘‘Ovdje se nikome ne možeš obratiti došli smo kod Tulumovića, predsjednika suda i pitala sam zašto naša potraživanja traže da se stave na sud po starom zakonu. Međutim tako se nasmijao, toliko me ponizio,” rekla je Rabija Hodžić, bivša radnica ”Fortune”

Nakon dvije godinje traženja pravde radnici su još na početku, a iza njih su tri propale Skupštine. Sljedeće je zakazana za 15 dana, no radnici nisu optimistični da će tada biti i održana. Radnici će i dalje nastaviti sa svojim buntom, poručuje i Hasija Nurić dugogodišnja radnica Fortune.

”Međutim ne znam dokle ovo ovako. Mi ćemo se boriti do zadnjeg do zadnje kapi krvi, ako treba do Strazbura, a ovo se mora riješiti, ” zaključuje Hasija Nurić, bivša radnica ”Fortune”

A da slučaj firme Fortuna ne bi došao do Evropskog suda za ljudska prava radnici firme Fortuna i Sindikata Solidarnosti očekuju da ih predsjednik Općinskog suda primi, te da se smjeni stečajni upravnik u firmi Fortuna. To su im, kažu, zahtjevi od kojih neće odustati.