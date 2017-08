Sindikat solidarnosti: Nismo se okupljali pred službenim ulazom u banku!

Nakon soapćenja NLB banke o dešavanjima koja su prethodila privođenju članova Sindikata solidarnosti uslijedilo je saopćenje Sindikata koje prenosimo u cjelosti:

Sindikat Solidarnosti s indignacijom odbacuje sve navode iz saopštenja NLB banke. Apsolutna je netačna njihova tvrdnja kako se radnici, članovi Sindikata Solidarnosti, okupljaju pred službenim ulazom u banku i to tek odnedavno. Čelnicima NLB- banke je dobro poznata činjenica da se ova okupljanja dešavaju već punih osam godina i to ne ispred njihovog službenog ulaza, kako je to u saopštenju navedeno, već na mjestu predviđenom za odmor klijenata banke i to im svih ovih osam godina nimalo nije smetalo.

Također bi menadžmentu banke trebalo biti jasno, a izgleda da nije, da su jučer uhapšena dva klijenta NLB –banke, a ne čelnici Sindikata Solidarnosti, jer smo mi šefu obezbjeđenja NLB-banke pokazali svoje bankovne kartice, te mu stavili do znanja da smo mi tu kao klijenti banke, no on se na to oglušio, pa je na kraju bio aktivni sudionik i saučesnik u hapšenju i privođenju čelnika Sindikata Solidarnosti.

Za proteklih osam godina banka je obavila na stotine transakcija novca specijalnim vozilom i nikada Vam nije smetalo naše prisustvo, niti ste zbog toga tražili asistenciju Policije, sve dok niste podlegli strahovitom pritisku Vlade TK, jer nas ova diktatorska vlast upravo preko Vašeg menadžmenta , kao saučesnika, žele ukloniti i sa tog prostora, kako ne bismo mogli identificirati sve one sumnjive klijente koji Vam ulaze na službeni ulaz, jer Vas izgleda uopšte ne zanima porijeklo novca položenog u Vašoj banci. Ako je do sada kod nas postojala bilo kakva dilema o vraćanju naših kartica Vašoj banci i naš prelazak kao klijenata u neku drugu banku, koja neće terorisati svoje vlastite klijente na ovaj način, nakon ovog saopštenja dileme više nema. I ne samo da ćemo vratiti svoje kartice, već ćemo pozvati i ostale građane, naše članove i simpatizere da nam se pridruže u bojkotu Vaše banke, a sigurni smo da će odziv na naš apel biti izuzetno veliki, pa neka Vam onda jedini klijent bude onaj ko Vas je ucjenio i ko Vam je naredio naše uklanjanje ispred NLB-banke. Na kraju Vam se,kao saučesnicima u našem hapšenju, zahvaljujemo na Vašem nesebičnom trudu i zalaganju prilikom tog nemoralnog čina, jer nam je upravo taj Vaš postupak pomogao da spoznamo sa kim smo do sada imali posla. Nakon ovog Vašeg postupka,više nismo u dilemi da li su istiniti navodi medija o krimanalnom načinu privatizacije Vaše banke.