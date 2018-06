BiH – Siromašna zemlja bogatih kladionica

U Bosni i Hercegovini kockanje još uvijek nije prepoznato kao ogroman društveni problem. Čini se da što je narod siromašniji, sve više nade u rješavanju svojih problema polaže u igre na sreću i vjerovanje da će se obogatiti preko noći. Na prostoru BiH do sada nisu organizirane aktivnosti ove vrste u cilju promocije preventivnog djelovanja ovisnosti kockanja, niti se do sada govorilo o sistemskom prisustvu rješavanja ovog narastujećeg problema.

„Unatrag već godinu dana aktivna je linija za podršku, ali smo i radeći sa korisnicima te linije utvrdili da nemamo uspostavljen sistem podrske tretmana za osobe koje imaju problema sa patološkim kockanjem na području FBiH.“, kazala je Meliha Bijedić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.

BiH je država s najviše registrovanih kladionica u Evropi sa više od 3.200 uplatnih mjesta koje ostvaruju enormne prihode, ali državi ne plaćaju poreze. Kladionice koje posluju na području Federacije u prošloj godini imale su prihod koji iznosi nešto manje od 600 miliona KM, što kladionice predstavlja jednima od najuspješnijih firmi u BiH. Posljedice patološkog kockanja su zastrašujuće. Od zanemarivanja školskih i studentskih obaveza, gubitka posla, svakodnevnih svađa i raspada porodica, uništavanja osobnosti djece, sve do pokušaja samoubistava ili izvršenja istog. Nemoguće je danas ne poznavati barem jednu osobu koja je ovisna o kockanju, što je zaista alarmantan podatak. Na skupu koji je organizovao tuzlanski Edukacijsko- rehabilitacijski fakultet okupljena je stručna javnost i akademska zajednica, koja nastoji analizirati trenutnu situaciju ali i uspostaviti stručne preventivne programe.

„Kada je riječ o prevenciji važno je da ide u dva pravca, a to je psihoedukativni pristup, i sa druge strane zakonska prevencija i razvijanje socijalne politike odnosno kreiranje stavki unutar političkih stuktura koji se odnose na prevenciju kockanja koja do sad nije tretirana. Trebamo razlikovati tri nivoa kada su u pitanju preventivne intervencije, a to su univerzalne selektivne indicirane, gdje djelujemo na cjelokupnu populaciju grupe, a nakon toga pristupamo pojedincima.“ – istakla je Lejla Kuralić Ćišić sa Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta, Univerziteta u Tuzli.

Iako je vidno da kockanje u Bosni i Hercegovini prerasta u opšte-društveni problem koji još uvijek nije prepoznat kao takav, ipak ohrabrujuća je činjenica da postoje ustanove koje se bave rješavanjem ove bolesti, a „dobra stvar u cjelokupnoj ovoj priči je da postoje centri za mentalno zdravlje čak 42 koja su decentralizirana na svakom dijelu teritorije FBiH, a i na cijelom teritoriju BiH imamo 72, što znači postoji dobra pretpostavka za otpočinjanje liječenja“, mišljenje je Gorana Čerkeza, pomoćnika Federalnog ministara zdravstva.

Za početak, važno je senzibilizirati javnost o prisutnosti i ozbiljnosti problema kockanja, poticati istraživanja uzroka ali i učinkovitosti tretmana, poticati educiranje stručnjaka i razmjenu iskustava na nacionalnoj ali i međunarodnoj razini kako bismo proširili znanja o složenoj problematici kockanja, te ne taj način bili kompetentni za učinkovito suočavanje sa ovim javnozdravstvenim problemom.