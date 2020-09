Sistematskog rješenja za ilegalne deponije još uvijek nema: Volonteri uporni u čišćenju

Na samo nekoliko minuta od grada nalazi se tuzlansko izletište Ilinčica. Slika koju građani svakodnevno mogu vidjeti prođu li ovom lokacijom, nije ni malo čista, a ni lijepa. Smeća i raznog otpada možete vidjeti na sve strane.

Divlje deponije u Tuzli predstavljaju ekološki problem godinama unazad. Taj problem prepoznali su mladi volonteri te su pokrenuli projekat „Let's do it“ akciju ćišćenja ilegalnih deponija na području grada. Tako je bilo i ove godine i uprkos pandemiji korona virusa, ova akcija je održana. Mladi ljudi koji se bore za održanje i očuvanje okoliša danas su održali petu po redu terensku akciju, a ove sedmice planirane su još dvije.

Od 19. septembra do 10. oktobra na području Tuzle organizuje se akcija čišćenja ilegalnih deponija. Mladi ljudi, volonteri, godinama unazad organizuju ovu akciju. Samo na izletištu Ilinčica postoji oko sedam deponija koje volonteri godinama čiste, iznova i iznova. Nesavjesni građani, kako kažu volonteri, a kako i sami možemo vidjeti prođemo li ovim područjem, nemaju obzira prema prirodi, a raznovrsni otpad se samo gomila…

“Situacija na deponijama varira. Na nekoj nađemo veću količinu otpada nego prethodne godine, na nekima manje. Tako da u suštini količina otpada je ista, varira u dvije/tri tone već godinama unazad. Uvijek zamišljamo kakva bi situacija bila da godinama ne čistimo, koliko bi to smrdilo, da se ovdje ne bi moglo posjetiti nikako, ni proći kroz centar grada” – istakao je Adnan Imamović, izvršni koordinator projekta „Let's Do It Tuzla“.

Jedan od 30 volontera koji su danas učestvovali u terenskoj akciji čišćenja otpada je i 16-togodišnji Danijel Pušonjić koji već treću godinu zaredom učestvuje u akciji čišćenja. Iako je teren nepristupačan, i iako su volonteri izloženi povredama, zbog raznovrsnog otpada na terenu, Danijel kao i njegovi vršnjaci, ne posustaje, jer cilj je samo jedan.

“Mislim da ću nastaviti da idem svake godine da bih pomogao u čišćenju deponija, zato što je jako bitno za našu okolinu, da očuvamo prirodu, jer priroda je jako lijepa i trebamo je očuvati takvu” – naglasio je Danijel Pušonjić, učesnik.

Sistematskog rješenja ovog problema još uvijek nema. Aktivnosti čišćenja ovakvih deponija od 2012. godine, kako kažu volonteri, bile su podstrek donosiocima odluka za rješavanje problema, ali to se ni nakon osam godina aktivnog rada nije desilo.

“Mi ćemo krajem oktobra da u saradnji sa Svjetskom fondacijom „Let's Do It-a“ započeti sa pravljenjem platforme za mapiranje otpada i nadamo se da će to biti dodatni podstrek za početak temeljitijeg i sistematskog rješavanja problema kojim se bavimo” – kazao je Adnan Imamović, izvršni koordinator projekta „Let's Do It Tuzla“.

Dok se to ne desi, mladi volonteri i dalje će raditi na čišćenju ilegalnih deponija.