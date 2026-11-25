Konvertibilna marka danas je sastavni dio svakodnevnog života građana Bosne i Hercegovine, ali mlađe generacije vjerovatno se ne sjećaju vremena kada su postojale papirne novčanice od jedne i pet maraka, pa čak i 50 feninga.

Prve novčanice domaće valute puštene su u opticaj 22. juna 1998., nepune godine nakon početka rada Centralne banke Bosne i Hercegovine. Tada su građanima predstavljeni apoeni od 50 feninga, jedne, pet i deset konvertibilnih maraka.

1 od 2

Kako je nastala konvertibilna marka?

Veći apoeni, novčanice od 20, 50 i 100 KM, uvedeni su 27. jula 1998. godine. Novčanica od 200 KM pojavila se četiri godine kasnije, 15. maja 2002. godine.

Domaća valuta prvobitno je bila vezana za njemačku marku u omjeru jedan prema jedan. Nakon uvođenja eura, preuzela je fiksni kurs prema novoj evropskoj valuti. Jedan euro danas iznosi 1,95583 KM.

Zašto postoje različiti dizajni novčanica?

Novčanice su izdavane u dvije dizajnerske varijante koje su se razlikovale prema pojedinim likovima i motivima, kao i redoslijedu korištenja latiničnog i ćiriličnog pisma.

Bez obzira na razlike u izgledu, obje varijante imaju jednaku vrijednost i koriste se na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, pod uslovom da pripadaju važećim izdanjima.

Konvertibilna marka je tokom godina doživjela nekoliko promjena. Papirni apoeni od 50 feninga, jedne i pet maraka povučeni su iz opticaja, a zamijenile su ih kovanice.