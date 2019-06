Sjeli za isti sto: Mogu li SDA, PDA, SBiH i SBB formirati vlast u TK?

Nakon što SDP kao pobjednička stranka na općim izborima 2018. godine do danas nije usvlast u najmnogoljudnijem kantonu u Federaciji BiH, u nove pregovore krenule su četiri stranke. Stranka demokatske akcije, Pokret demokatske akcije, Stranka za BiH i Savez za bolju budućnost za sada imaju namjeru formirati kantonalnu vlast i počele su raditi na zajedničkoj platformi. Učesnici tih pregovora kažu da je ostalo tek malo stvari u kojima se mimoilaze što je za sada dob

”Mi smo danas sjeli da razgovaramo o mogućoj platformi koja bi omogućila okupljanje nove parlamentarne većine. Da li ćemo doći do nove parlamentarne većine zavisi od ciljeva koji će biti ugrađeni u platformi”, kaže Amir Fazlić, predsjednik Kantonalnog odbora SDA.

Tokom prvih pregovora nisu razgovarali o rokovima za formiranje vlasti niti o raspodjeli pozicija u novoj Vladi. Međutim, slažu se da je Tuzlanskom kantonu potrebna vlast što prije, kao i zajedničko djelovanje na višim nivoima.

”Ono što je precizirano to je da ćemo nastaviti raditi na izradi platforme. Što se tiče rokova, ništa nije precizirano. Poznavajući ovu dinamiku, mislim da ako hoćemo kvalitetnu vlast, vladu i kvalitetnu priču da završimo u interesu naših građana, trebamo imati vremena da bi to dobro složili, da se to ne bi raspalo nakon prvog pregovora”, navodi Nedžad Hamzić, predsjednik Kantonalnog odbora SBB-a.

Predstavnici ovih stranaka nadaju se da će vlast ukoliko je zajedno formiraju biti stabilna. A moga bi biti, jer u Skupštini TK ove četiri stranke imaju 20 poslanika, SDA devet, PDA sedam, Stranka za BiH dva kao i SBB. Opoziciju za sada čini 12 poslanika i to 10 iz SDP-a i dva iz Naše stranke. Još uvijek nije poznato kakav će stav zauzeti DF koji u kantonalnoj skupštini participira sa tri poslanika.