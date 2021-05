Skoro 16.000 ljudi posao čeka duže od devet godina

Na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske prijavljeno je 15.702 osoba koja na zaposlenje čekaju devet i više godina, pokazuju podaci ovog zavoda za 30. april.

Ovaj Zavod prati dužinu čekanja na zaposlenje prema utvrđenoj strukturi, a prema godinama provedenim na evidenciji nezaposlenih, i to od jedne do tri godine, od tri do pet, od pet do devet i više od devet godina.

”Osoba koja najduže čeka na zaposlenje je po zanimanju daktilograf, 2. stupanj. U pitanju je ženska osoba koja ima 60 godina starosti i na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje je više od devet godina“, rekli su iz Zavoda za zapošljavanje RS.

Prema podacima Zavoda, već duži niz godina poslodavci nemaju iskazane potrebe za zapošljavanjem daktilografa, a daktilografkinja, koja je rekorder na Birou, dosad nije iskazala spremnost za rad u drugom zanimanju.

Prosječna dužina čekanja na evidenciji nezaposlenih osoba zavisi prije svega od stupnja stručne spreme, zanimanja koje osoba ima, dodatnih znanja i sposobnosti koje posjeduje, pokretljivosti izvan mjesta prebivališta, broja iskazanih potreba u tom zanimanju, broja nezaposlenih osoba evidentiranih u tom zanimanju, te posebno je važno koliko je ta osoba aktivna u traženju posla.

“Analizom tih pokazatelja vidimo da u okviru trećeg stupnja na zaposlenje najduže čekaju metalostrugari i trgovci, te u okviru četvrtog stupnja mašinski tehničari i maturanti gimnazije“, rekla je Vedrana Milinković, viši stručni suradnik za informiranje i odnose s javnošću u Zavodu za zapošljavanje RS.

Iznenađen je Goran Savanović, predsjednik Sindikata trgovine, ugostiteljstva, turizma i uslužnih djelatnosti RS, saznanjem da trgovci spadaju u red onih koji najduže čekaju na Birou.

“Iskreno govoreći, malo sam se iznenadio tim podatkom. Šta može biti? Sada se za trgovce primaju sve moguće branše. Nema ko nije trgovac. Osim trgovaca, taj posao rade i poljoprivredni tehničari i ekonomski tehničari, mašinski tehničari, gimnazijalci. Sve moguće profesije se zapošljavaju kao trgovci“, istaknuo je Savanović.

Iz Zavoda za zapošljavanje RS ističu da je primjenom novih metoda njihovog rada krajem 2017. godine, kao i izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, jasno definisan status nezaposlene osobe, a to je da su osobe na evidenciji Zavoda obavezna da aktivno traže posao.

Na evidenciju nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje RS zaključno sa 31. martom prijavljeno je ukupno 81.053 nezaposlenih osoba, što je manje za 3.605 ili 4,3 posto u odnosu na prošlu 2020. godinu.