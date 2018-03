Skupština TK: Izmjene Zakona o obrazovanju donijet će novi smjer u gimnazijama

Poslanici u Skupštini TK jednoglasno su danas usvojili Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i oprazovanju u TK, kao i izmjene kantonalnog zakona o srednjem obrazovanju. Izmjene između ostalog podrazumijevaju i uvođenje novog smjera u gimnazije, a riječ je o IT sektoru koji bi trebao školovati stručnjake iz oblasti informacionih tehnologija.

Izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju i izmjenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, bit će riješen problem prijevoza učenika osnovnih škola.Vlada je do sada sufinansirala prijevoz za učenike koji žive četiri kilometra od škole. Sada su uvedene promjene.

„Problem prevoza učenika treba riješiti na adekvatniji način. Do sada je sufinansiranje prevoza učenika bilo za one koji stanuju četiri kilometra od škole i više.” – kaže ministar obrazovanja i nauke TK Zlatan Muratović. On je i dodao kako je Vlada TK “izmjenama i dopunama Zakona, tu granicu pomjerila na dva kilometra. Prema tome imat ćemo jedan značajniji obuhvat djece koja pohađaju osnovno obrazovanje. Sufinansiranje je 50% za linijski i vanlinijski prevoz.“ – poentirao je Muratović.

Inicijativu za ovu izmjenu u Zakonu o osnovnom odgoju i obrazovanju predložili su poslanici Kluba PDA. Riječ je o inicijativi poslanika koji su donedavno bili članovi Stranke demokrtaske akcije i tada je ova inicijativa bila prijedlog ove političke partije.

„Time se povećava bezbjednost djece koja se kreću do škole, a i smanjuju se obaveze roditelja koji su imali obavezu da doprate djecu do škole, a i nazad iz škole.“ – kazao je poslanik PDA u Skupštini TK Mirsad Bečić.

Kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, značajna promjena odnosi se na formiranje novog tipa Gimnazije. Obzirom da se uvođenje Zdravstvenog smjera u jednu od gimnazija u Tuzli pokazalo kao dobra odluka, iz Ministarstva obrazovanja i nauke smatraju da će uvođenjem smjera za informacione tehnologije, ponovo pobuditi interesovanje osnovaca za upisom u gimnaziju.

Resorni kantonalni ministar zato skreće pažnju: „Mi smo u posljednje vrijeme imali značajan pad upisa u Gimnazije, a koje zaista daju najkvalitetniju osnovu za visokoškolsko obrazovanje, stoga mi kao obrazovne vlasti ne smijemo dozvoliti da nam se Gimnazije urušavaju.“

Iz Kluba poslanika SDA, predložene su izmjene u Zakonu u vezi sa nastavkom školovanja učenika koji su završili trogodišnju školu, odnosno zanat. Predloženo je da školovanje mogu nastaviti i učenici koji su tokom svog trogodišnjeg školovanja imali prosjek ocjena: dobar.

„Treba povesti računa to ne treba biti postavljeno na toj razini tako čvrsto, jer imamo slučajeva gdje dijete nije moglo iz objektivnih razloga ostvariti vrlodobar uspjeh u svim razredima. Može se desiti da je u prvom razredu bio odličan, u drugom dobar i trećem odličan i on onda ne može nastaviti četvrti razred, odnosno dobiti stručno zvanje tehničara.“ – kazao je predsjednik Kluba poslanika SDA u Skupštini TK Midhat Čaušević.

Članovi Kluba poslanika SDP-a, iznijeli su svoje primjedbe na jedan od članova u Zakonu o obrazovanju, koji se odnosi na suspenzije radnika i direktora škola.

„Tamo je navedeno da u slučaju pokrenute istrage može doći do suspenzije radnika i direktora. Mislim da bi to, s obzirom na član koji ga reguliše i na osnovu kojeg uslova se pokreće istraga, moglo bi doći do politički montiranih procesa.” – kazao je poslanik SDP-a u Skupštini TK Nedim Šečić i dodao: “Iz tog razloga mislimo da taj član treba ili izbaciti ili jasno i precizno navesti pod kojim istragama se vrši suspenzija jer plašim se da bismo u suprotnom imali još gore stanje u obrazovanju.“

Nakon što su jednoglasno prihvaćene izmjene Nacrta zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju, ostavljeno je 30 dana za javnu raspravu, nakon koje bi se zvanično trebalo znati koji od ovih prijedloga će se uvrstiti u Zakone, te da li će donijeti bolje promjene u obrazovanju.