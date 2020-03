Skupština TK o zatvaranju vrtića i škola: Pronaći rješenje za zaposlene roditelje

Rukovodstvo Skupštine Tuzlanskog kantona zatražilo je od kriznih štabova Federacije BiH i Tuzlanskog kantona da iznađe rješenje za roditelje čija djeca narednih dana neće ići u vrtiće ili škole. Roditelji djece zbog radnih obaveza, sada su se suočili sa problemom ko će čuvati djecu dok su na poslu. Iz Skupštine navode da nije dobro rješenje da to čine djedovi i bake i generalno starije osobe, jer pripadaju rizičnoj grupi. Prijedlog je da se roditeljima omogući odsustvo s posla, da ostanu sa svojom djecom kući, bilo da su zaposleni u privatnom ili javnom sektoru.

”Ovim putem apelujem na Krizni štab FBiH i TK da u što skorije vrijeme, najkasnije do nedjelje građanima omogućimo da ostanu sa svojom djecom. Već imamo pojedina rješenja u državama u okruženju, tako da postoje neka rješenja da roditelji dobiju 15 dana slobodno. Ima u Grčkoj rješenja da jednu trećinu plate snosi država, a ostali dio snosi poslodavac. Poručujemo iz TK da se o tome što prije moraju iznaći neke zakonske mjere. Mi moramo naći nešto do ponedjeljka za roditelje, da jedan dan jedan roditelj bude slobodan, drugi dan drugi roditelj. Moramo odrediti svakako dobnu granicu, da vidimo do koje godine roditelji će ostati sa tom djecom”, rekao je Boris Krešić, potpredsjednik Skupštine TK.