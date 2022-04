Slavinovići: Od divlje deponije do nove dionice za pješačku stazu

Sa malo svojih godina, ali dobrom idejom Tarik Čeliković zaslužan je što danas građani mjesne zajednice Slavinovići imaju novu pješačku zonu, koja će u narednom periodu služiti svim građanima, ali najviše učenicima na svakodnevnom putu od kuće do škole.

“Moja ideja je bila od maja prošle godine da se divlja deponija pretvori u lijepu lokaciju koja bi uljepšala dio Tuzle zato što ovaj dio krase ovi tuševi i htio sam pošto sam uočio silno bacanje smeća svaki dan da se ta divlja deponija pretvori u jedan lijep dio grada”, rekao je Tarik Čeliković, učenik.



Uz pomoć svog oca koji je ideju realizovao u djelo, za samo godinu dana Slavinovići su dobili novu dionicu puta prema školi. Nakon mnogo truda i rada, i raznih vremenskih neprilika koje su usporavale konačni cilj, nekadašnja deponija, sa dosta korova i niskog rastinja, postala je sigurna zona za oko 5000 građana.

“Ponukalo me ovaj biser zdravlja i ljepote koji teče i biser znanja koji je preko puta da to bude divlja deponija deset metara od jendog i drugog .Čišćenje divlje deponije trajalo je od prošle godine od maja i sve od prije mjesec dana i kada smo to uradili, htjeli da to bude šlag na tortu i da napravimo pješačku stazu koja će koristiti svim građanima, pogotov djeci koja idu u osnovnu školu”, kazao je Zijad Čeliković, građanin MZ Slavinovići.



Pješačka staza dužine 220 metara izgrađena je na dijelu puta koji nema trotoar uz glavnu cestu, zbog čega je bila ugrožena sigurnost i građana i đaka. Sama inicijativa naišla je na podršku svih mještana ove mjesne zajednice, ali i direktora obližnje škole i predstavnika Savjeta mjesne zajednice Slavinovići.

“Svi vijećnici Grada Tuzla podržali su ovaj projekat. U veoma kratkom roku je naš sugrađanin Zijad Čeliković kojem se ovom prilikom zahvaljujem, koji je napravio dosta dobru stazu i koristi za bezbijednost djece dok se ne uradi trotoar. Mi smo sa naše strane Grada Tuzla i mjesne zajednice sanirali ovaj put, postavljeno je ogledalo i sada čekamo da služba odradi ovaj dio posla da uradi trotoar”, rekao je Mirsad Pašić, predsjednik MZ Slavinovići.



“Ovakvi događaji su veoma značajni za osnovnu školu Slavinovići i za lokalnu zajednicu. Mi u sklopu svakodnevnih aktivnosti u školi imamo u godišnjem programu rada škole zadatak da promovišemo ekološke aktivnosti, unapređenju i očuvanju životne sredine, i svakako ovakvi događaji mimo onih projekata koje radimo u sklopu časa odjeljenske zajednice sigurno su značajni za naše učenike”, istakao je Valid Jaganjac, direktor OŠ Slavinovići.



“Mi smo prvo htjeli da napravimo trotoar, ali roditelj jednog učenika nam je dosta pomogao i napravio pješački prolaz. Mislim da će ovim postupkom dosta doprinijeti, da će napraviti sigurniji prilaz učenika školi”, dodaje Kenan Avdić, učenik.

Za nepunih 365 dana mjesna zajednica Slavinovići dobila je novi duh i novu dioncu koja građanima pruža bezbijedno kretanje. Osim što se dobio čist i uređen prostor, veći dio otpada na deponiji usmjeren je ka reciklaži. U narednom periodu planirana je i izgradnja klupa, kako bi pored šetnje, građani imali priliku i za odmor.