Slavlje bh. rukometaša u Švicarskoj, odluka u Tuzli

Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u St.Gallenu pobijedila je selekciju Švicarske sa 24:21 (12:12) u predzadnjem susretu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2019. godiune u Danskoj i Njemačkoj.

Iako oslabljeni neigranjam tojice standardnih reprezentativaca, izabranici selektora Bilala Šumana velikom pobjedom nad favoriziranim domaćima došli su na korak do plasmana u baraž za koji im je potrbena pobjeda ili nerješen rezultat u revanšu koji je će se igrati za tri dana u tuzlanskom Mjedanu.

Bh. rukometaši odlično su otvorili susret. Poveli smo golovima Vegara i Vranjaša, a dobrom igrom u odbrani uspjeli smo da održavamo prednost sve do do 11. minute, kada su domaćini serijom 0:3 uspjeli da preokrenu rezultat dođu do prvog vodstva.

Nakon što je rezultat još dva puta bio poravnat, domaći su uspjeli da istoriste nekoliko tehničkih grašaka bh. tima i dođu do najveće predosti od tri gola. Ipak u finišu smo golovima Panića, Vranješa i Ovčine uspjeli da na poluvrijeme odemo s nerješenim rezultatom 12:12.

Švicarci su bolje ušli u drugo poluvrijeme i u prvih osam minuta držali prednost od jednog do dva gola. Pogodicima Tarabochije uspjeli smo da poravnamo rezultat na 18:18 u 45. minuti, a zatim da dođemo i do najveće prednosti od tri gola. U tom periodu domaći punih devet minuta nisu uspjeli za zatresu mrežu našeg sjajnog golmana Benjamina Burića. Novim pogocima Vegara, Panića i Vražalića u posljednje tri minuta uspjeli smo da zadržimo prednost i zasluženo slavimo pobjedu u kojoj su veliki doprinos dali i naši brojni najvijači u dvorani.

Najbolji strijelac u našoj reprezentaciji bio je Marin Vegar sa šest pogodaka, dok je Lukas von Deschwanden postigao pet pogodaka za Švicarsku.

Revanš susret igrat će se 13. januara u Tuzli.

Izvor:RTV SLON/FENA