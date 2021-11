Slijedi li nam uvođenje restriktivnijih mjera?

Higijensko epidemiološka situacija u Bosni i Hercegovini je pogoršana, a tome u prilog idu i dnevni bilteni o broju zaraženih na kantonalnom, entiteskom i državnom nivou. Stoga, pristup u suzbijanju epidemije, kako navode iz Ministarstva zdravstva FBiH mora biti ozbiljniji, što ne isključuje uvođenje novih i restriktivnijih mjera.

„Ono što je bitno istaći jeste da su četiri kantona na razini četiri prenosa korona virusa, a to je najviši stupanj, dok ostali su kantoni na razini tri što prikazuje situaciju u FBiH“- rekla je Marina Bera, pomoćnica federalnog ministra zdravstva

Kada je riječ o uvođenju novih mjera, ukoliko se situacija bude pogoršavala sasvim je izgledno da će one biti rigoroznije. Jedna od mjera za suzbijanje širenja korona virusa, ali i smanjenje broja hospitaliziranih pacijenata sa smrtnim ishodom zahtjeva provođenje aktivnije imunizacije stanovništva.

„Punktovi u Domovima zdravlja moraju biti otvoreni najmanje tri puta tjedno do 20 sati. Ono što je važno moraju se formirati mobilni timovi i za odlazak u sva ruralna mjesta ali i u mjesta poput obrazovnih institucija, javnih institucija, fabrika gdje ima preko 30 zaposlenih i što je važno da otvorimo punktove i na mjestima javnog okupljanja makar jednom ili dva puta tjedno „ dodao je Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva

Većem broju zaraženih ali i nažalost i većem broju umrlih od posljedica zaraze korona virusom doprinosi i ta činjenica da je skoro 90 posto hospitaliziranih oni koji nisu vakcinisani. Iz Zavoda za javno zdravstvo ističu kako imamo vakcina raznih proizvođača i mogućnost vakcinisanja, ali da izosttaje interesovanje građana.

„Sadašnjih 30% koje smo dosegli nije dovoljno. Moramo raditi puno više i čini mi se da su ove dosadašnje mjere pomalo iscrpljene da ćemo morati uvoditi mjere kojima ćemo morati stimulisati ljude na cjepljenje i to možda na jedan drugačiji način“ zaključio je Siniša Skočibušić, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Kako bi se život u Bosni i Hercegovini normalizovao u narednom periodu očekuje se da će država slijediti praksu razvijenih zemalja Zapada, a to kada je riječ o pandemiji korona virusa znači uvođenje pravila “vakcinisan-testiran-prebolio”. Ovo pravilo bi se trebalo uvesti krajem decembra, a pored toga uvest će se i QR kodovi koji će se priznavati na međunarodnom nivou. Međutim, kada je riječ o COVID propusnicama prvi uslov da bi se to realiziralo jeste izrada kantonalnih elektronskih baza podataka, a do sada je to učinilo četiri do pet kantona u FBiH.