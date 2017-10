Slijedi nam zahlađenje sa kišom, na planinama snijeg

Sutra će naoblačenje sa sjeverozapada preći preko Bosne i Hercegovine i usloviti padavine i pad temperature zraka. Prije podne sunčanije u Hercegovini. U nizinama će padati kiša, a na planinama snijeg. Od večernjih sati i tokom noći na subotu u centralnim i istočnim područjima granica snijega i susnježice se može spustiti i do 700 metara nadmorske visine. Očekivana količina padavina je između 10 i 25 litara po metru kvadratnom. Vjetar umjerene jačine. U Bosni vjetar istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini jugo veći dio dana. Od poslijepodnevnih sati vjetar u Hercegovini mijenja smjer na sjever i u noći na subotu se predviđa jačanje bure. Maksimalna temperatura zraka u Bosni je u jutarnjim satima i kretat će se između 9 i 15°C i tokom dana će postepeno opadati. U Hercegovini najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 15°C, a najviša dnevna između 19 i 24°C.

U subotu prije podne pretežno oblačno vrijeme. U centralnim, istočnim, sjevernim i sjeveroistočnim područjima prije podne kiša u nizinama, a snijeg ili susnježica iznad 700 metara nadmorske visine. Glavnina padavina u jutarnjim satima. Na jugu kiša u ranim jutarnjim satima. U drugoj polovini dana u Bosni postepeno smanjenje oblačnosti, a u Hercegovini razvedravanje. Vjetar u Bosni umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. U Hercegovini jaka bura koja će od poslijepodnevnih sati oslabiti. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu od 7 do 11°C. Najviša dnevna temperatura zraka od 7°C u centralnim i istočnim područjima do 14°C u Krajini i sjevernim područjima. Na jugu zemlje najviša dnevna temperatura zraka od 14 do 18°C.

U nedjelju u Bosni i Hercegovini već prije podne postepeno povećanje oblačnosti sa zapada. U drugoj polovini dana preovladavat će pretežno oblačno vrijeme. Po kotlinama u centralnim i istočnim područjima Bosne u jutarnjim satima je izgledna magla. Od večernjih sati prema kraju dana na sjeveru i sjeveroistoku zemlje lokalno slaba kiša. Vjetar slab zapadnog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 1 i 5°C, na jugu do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 13 i 18°C.