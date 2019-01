Sloboda će nastaviti pripreme u Međugorju i Antaliji

Fudbaleri Slobode treći dan pripremaju se za nastavak prvenstva, a rad se za sada obavlja na pomoćnom terenu stadiona Tušanj.

Iako je prvobitno rečeno da će se do odlaska u Antaliju raditi isključivo u Tuzli, zbog niskih temperatura i zaleđenog terena odlučeno je da se dio priprema obavi u Međugorju.

Tako će Sloboda od 17. do 24. januara boraviti u Sport centru u Međugorju, a nakon povratka, na Tušnju će trenirati do 1. februara, a u Antaliji do 13. februara.

”U planu je odigravanje većeg broja pripremnih utakmica, ali za sada smo dogovorili samo dvije u Međugorju, sa Željezničarom (21. januara) i Igmanom iz Konjica (23. januara)”, izjavio je sportski direktor Slobode Denis Karić.

”Generalku” pred nastavak prvenstva i gostovanje u Zenici, Tuzlaci bi trebali odigrati 16. februara, a protivnik se još traži. Moguće da će to biti Tuzla City, ali o tome će predstavnici dva kluba razgovarati početkom naredne sedmice.

(RTV Slon/Fena)