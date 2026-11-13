Sloboda gostuje Čapljini: Crveno-crni pobjedom mogu preuzeti vrh tabele

Fudbaleri Slobode u nedjelju, 15. novembra, gostuju ekipi HNK Čapljina u okviru 14. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine.

Tuzlaci u ovaj susret ulaze s druge pozicije na tabeli i samo dva boda zaostatka za vodećim Posušjem, pa bi pobjedom mogli napraviti važan korak u borbi za prvo mjesto.

Utakmica će biti odigrana na stadionu Bjelave u Čapljini, a prema najavi Slobode početak je zakazan za 13:30 sati.

Crveno-crni nakon 13 odigranih kola imaju 27 bodova, uz osam pobjeda, tri remija i dva poraza. Postigli su 23 pogotka, a primili deset, čime imaju jednu od boljih gol-razlika u prvenstvu.

Na vrhu tabele nalazi se Posušje sa 29 bodova, dok je trećeplasirani Travnik osvojio 26 bodova. Sloboda tako ima priliku pobjedom nad Čapljinom dodatno učvrstiti poziciju u vrhu i nastaviti borbu za povratak u najviši rang bh. fudbala.

Sloboda protiv posljednjeplasirane ekipe prvenstva

Za razliku od Tuzlaka, Čapljina se nalazi u znatno težoj situaciji. Domaći tim nakon 13 kola zauzima posljednje, 16. mjesto na tabeli sa samo osam osvojenih bodova.

Čapljina je do sada ostvarila dvije pobjede, dva remija i devet poraza, uz 12 postignutih i 29 primljenih pogodaka.

Sloboda je, s druge strane, u posljednja tri prvenstvena susreta ostvarila pobjede, a u prethodnom kolu na Tušnju je savladala Igman iz Konjica rezultatom 3:1.

Iako stanje na tabeli ide u prilog tuzlanskom timu, gostovanje u Čapljini predstavlja priliku da crveno-crni potvrde dobru formu i nastave niz pozitivnih rezultata.

U istom kolu vodeće Posušje na domaćem terenu dočekuje Stupčanicu, dok Travnik gostuje Igmanu u Konjicu. Rezultati ovih susreta mogli bi donijeti promjene u vrhu prvenstvene tabele.

Sloboda će nakon gostovanja u Čapljini jesenji dio prvenstva završiti domaćom utakmicom protiv Rudara iz Kaknja, koja je na rasporedu 21. novembra.