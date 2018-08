Sloboda i Široki šesto kolo BHT Premijer lige zaključili remijem

Nogometaši Širokog Brijega i tuzlanske Slobode u posljednjem susretu šestog kola Premijer lige BiH odigrali su bez golova 0:0.

U prvo poluvremenu ni na jednoj strani nije viđena prava prilika, iako je Široki bio nešto opasniji. Domaći su više napadali i u nastavku, ali bez prave ideje u završnici.

Na drugoj strani Sloboda je mogla do vodstva u 72. minuti kada Omar Pršeš s ruba kaznenog prostora gađa gornji lijevi kut gola Luke Bilobrka i za malo promašuje.

Već sljedeće minute napadač Širokog Dražen Bagarić šutira, također, s ruba šesnaesterca, no njegov udarac brani vratar gostiju Goran Vukliš. I to je bilo otprilike to.

Za Široki je to bila druga uzastopna domaća utakmica koja je završila rezultatom 0:0, nakon gostovanja Radnika u četvrtom kolu.

Na ljestvici Premijer lige BiH Željezničar vodi s 13 bodova, Široki je drugi s 12, a Sarajevo treće s 11. Sloboda je sedma s 8 bodova.

(RTV Slon/Fena)