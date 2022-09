Sloboda ostala neporažena u Trebinju

Na samom otvaranju utakmice nisu viđene veće prilike. Domaći su prvi zaprijetili u 9. minuti susreta. Čavić je centrirao iz slobodnog udarca sa vrha šesnaesterca, a Maksimović u posljednji čas otklanja opasnost. Četiri minute kasnije nova opasnost pred našim golom. Todorović je prošao Osmića i šutirao, a Bukvić krajnjim naporom uspijeva zaustaviti njegov udarac. Leotar je nastavio sa napadima i u nastavku. Prijetili su Aćimović i Đajić, no bili su neprecizni.

U 28. minuti Todorović se ponovo našao u odličnoj šansi. Izborio se za loptu, krenuo u solo prodor. Šutirao je sa vrha šesnaesterca, međutim Bukvić je ponovo bio na visini zadatka. Prvu konkretniju priliku za naš tim na utakmici imao je Vranješ u 36. minuti. Šutirao je sa distance, a lopta odlazi daleko iznad gola domaćih. Sedam minuta kasnije Leotar je ponovo prijetio. Direktno iz slobodnog udarca pokušao je Perišić, bio je neprecizan. To je ujedno bilo sve u prvih 45 minuta.U nastavku Leotar je ponovo prijetio preko Todorovića, koji je šutirao sa distance direktno u Bukvića. U 53. minuti najbolja prilika za domaće na utakmici. Nakon kornera i gužve u šesnaestercu Slobode, najbolje se snalazi Karić koji šutira malo pored stative našeg gola. Deset minuta kasnije Todorović se ponovo našao u izglednoj poziciji za udarac, no u posljednji čas se okliznuo.

U 69. minuti crveno-crni su imali najbolju priliku na utakmici. Vranješ je fenomenalno šutirao sa 25 metara, ali se istakao Puletić odličnom intervencijom. Uslijedilo je zatišje sve do 80. minute susreta. Najprije su u 83. minuti domaći tražili kazneni udarac zbog igranja rukom Kapetanovića, a sudija Gigović odmahuje rukom. Sloboda je šest minuta kasnije mogla do vodstva. Nakon centaršuta Kapetanovića, jedan od defanzivaca Leotara zakačio je loptu i pogodio stativu. Do kraja susreta domaći su zaprijetili u dva navrata, Vošnjak je zaradio i drugi žuti, odnosno crveni karton, međutim ostalo je Leotar – Sloboda 0:0.

Sada slijedi reprezentativna pauza, koja će našim prvotimcima dobro doći da se oporave od gustog rasporeda prethodnih sedmica i što bolje pripreme za nadolazeće izazove.

Priliku za igru od prve minute dobili su Bukvić, Devedžić, Osmanković, Kapetanović, Osmić J., Osmić M., Vošnjak, Delić, Vranješ, Maksimović, Komazec. Još su nastupili H. Beganović, Kurtalić, Jarović, Ćivić i Husejinović.