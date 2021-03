Sloboda sutra gostuje Zrinjskom, Žižović protiv bivšeg kluba

U 23. kolu M-Tel Premijer lige BiH Sloboda je gost Zrinjskog. Zanimljivo je da će Mladen Žižović, novi šef struke Crveno – crnih svoj debi na klupi Slobode imati upravo protiv bivšeg kluba. Žižović je igrao za popularne Plemiće, te je bio njihov šef stručnog štaba. Uoči ovog velikog izazova za Tuzlake, Žižović poručuje:

„Gostujemo Zrinjskom koji je svezao dva poraza i sigurno nije u dobrom ritmu. Pokušaćemo da iskoristimo to njihovo moranje osvajanjem bodova, da se predstavimo u jednom dobrom svjetlu. Daćemo svoj maksimum u ovom momentu i vidjećemo da li će nam to nešto donijeti. Ne idemo sa bijelom zastavom. Bitno je da su momci prihvatili određene zahtjeve i uslove. Pokazaće najveću moguću energiju koju imaju u ovom momentu i vidjećemo da li ćemo uspjeti da dođemo do, za nas vrlo bitnih bodova ili boda. Sve što osvojimo protiv ovih prvih šest ekipa biće za nas bonus. Mi imamo jednu jedinu zadaću, a to je da ostavimo Slobodu u ligi.“

Utakmica Zrinjski – Sloboda igra se sutra (subota, 20. mart) na stadionu pod Bijelim Brijegom sa početkom od 19:00 sati.