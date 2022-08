Smailbegović: Stimulativnom cjenovnom politikom povećati promet na autoputu

Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH (UPFBiH) Adnan Smailbegović je izjavio da firme koje se bave transportom robe i prevozom putnika zbog cijena putarina često izbjegavaju autoceste i koriste lokalne puteve.

– Inicijativu za smanjenje cijena putarina pokrenuli smo prije godinu dana i imali smo par puta sastanak sa upravom JP ‘Autoceste FBiH’ na kojem smo iznijeli naša razmišljanja. Oni su iskazali određenu spremnost i imamo informaciju da su uputili dopis Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija od kojih trebaju dobiti saglasnost za korekciju cijena – rekao je Smailbegović za Fenu.

Ideja UPFBiH, po njegovim riječima, bila je da se pokušaju uvesti tzv. vremenski ograničeni tagovi ili neki sistem vinjeta, da bi se plaćanje vršilo na mjesečnom ili godišnjem nivou bez obzira koliko puta puta prošli autoputem.

– Onaj ko koristi autoput jednom sedmično ili mjesečno, njemu je skoro svejedno da li će putarina biti četiri ili pet maraka na nekoj relaciji. Međutim, onaj ko koristi svaki dan autoput, njemu je itekako važno koliko košta putarina. Naša ideja je bila da se ustvari poveća promet, odnosno da se na taj način promet sa lokalnih cesta prebaci na autoceste – istakao je Smailbegović.

Time bi se, kako je dodao, smanjile gužve na lokalnim cestama i povećala frekvencija vozila na autoputu, kao i prihodi od cestarina.

– UPFBiH će ponovo pokrenuti to pitanje da bi se došlo do optimalnog rješenja. Nama nije cilj da autoceste izgube promet. Autoceste moramo graditi i to je budućnost, ali treba pronaći način da se one što više koriste stimulativnom cjenovnom politikom – rekao je Smailbegović za Fenu.