Smanjen broj zainteresovanih za rad u obrazovanju TK

Na području Tuzlanskog kantona u prošloj godini tek 207 osoba polagalo je stručni ispit za rad u obrazovanju. U 2015. godini 464 osobe polagale su ovaj ispit, stoga u Pedagoškom zavodu TK izražavaju zabrinutost zbog takvog stanja.

”Sve manji je broj zainteresovanih koji žele raditi u obrazovanju, to vidimo i kroz stručne ispite. To je jedan pokazatelj koji će zahtijevati dublju analizu zašto je to tako”, navodi Nikola Čiča, direktor Pedagoškog zavoda TK.

Ovi podaci prezentovani su članovima Kantonalne Vlade a navedeni u Izvještaju o radu Pedagoškog zavoda za prethodnu godinu. Zavod je tokom 2018-te proveo eksternu maturu u nekoliko srednjih tehničkih škola, a ove godine, kao pilot projekat bit će provedena u svim obrazovnim ustanovama.

”Od sljedeće godine ona postaje zvanična matura za sve srednje škole, pod istim kriterijima, istim uvjetima za učenike, s tim da je Zakon o visokom obrazovanju prepoznao da se dijelom ta matura mora uzeti kao uvjet za upis učenika na fakultete na javnim ustanovama”, ističe Čiča.

Osim Izvještaja ovog Zavoda, na dnevnom redu sjednice izvršne vlasti našli su se izvještaji nekoliko ministarstava. Kao najznačajniju aktivnost iz Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja izdvajaju rekonstrukcije puteva od kantonalnog značaja, koje je provodila Direkcija regionalnih cesta. Rekonstrukcije će, kako navodi resorni ministar, biti nastavljene i u ovoj godini.

”Direkcija regionalnih cesta podigla je kredit, možda do kraja 2019. godine, ako se bude nastavio isti tempo, nećemo imati više makadamskog zastora kada su u pitanju regionalne ceste”, riječi su Mirsada Gluhića, ministra trgovine, turizma i saobraćaja TK.

To bi trebalo unaprijediti privredu, jer je saobraćajna infrastruktura osnova za razvoj, dodaje Gluhić. Da bi uopće bio moguć razvoj lokalnih zajednica, potrebno je izmijeniti Prostorni plan Tuzlanskog kantona, što je bio posao Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u prethodnoj godini. Dokument je usvojen u formi Nacrta, provedena javna rasprava, a uskoro bi se trebao kao Prijedlog naći pred poslanicima Skupštine.

”Pokušali smo sve ono što je bilo moguće ugraditi u ovaj Prostorni plan i on bi trebao da doprinese efikasnijem razvoju čitavog Tuzlanskog kantona u svim oblastima”, kaže Emir Softić, sekretar Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice TK

U Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK najviše se hvale isplatom poticaja za 2018. godinu. Resorni ministar navodi da je isplata izvršena u ovom mjesecu, te nema duga prema poljoprivrednim proizvođačima.

”Ono što smatram najznačajnijim, to su isplaćene novčane podrške i da poljoprivredni proizvođači mogu spremni da čekaju proljetnu sjetvu”, ističe Mufid Klinčević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede TK.

Sa dnevnog reda sjednice Kantonalne Vlade, u odnosu na prvobitni plan, skinuta je tačka koja se odnosi na prijedlog Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja Poljoprivrednog fakulteta kao organizacione jedinice Univerziteta u Tuzli. O tome će biti govora na nekoj od narednih sjednica, navode iz Vlade.