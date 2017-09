Smanjena sredstva podrške poljoprivredi za ovu godinu

Program novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju, za 2017. godinu, kojeg je donijela Vlade TK stupio je na snagu. Uslovi, postupak i rokovi za prijavu ostali su nepromjenjeni, ali su podrške znatno smanjene u odnosu na prošlu godinu. Tako je jedna od najinteresantnijih grana za područje Tuzle, plastenička proizvodnja sa 1,5 KM po metru kvadratnom smanjena na marku, ali i skoro sve ostale proizvodnje po jedinici mjere smanjene su u ovoj godini.

„Recimo ko je imao plastenik od 200 kvadrata ostvarivao je novčanu podršu od 300 KM. Ove godine će ostvarivati novčanu podršku od 200 KM, ko je imao 300 kvadrata plastenika ostvarivao je novčanu podršku od 450 maraka, ove godine će ostvarivati novčanu podršku od 300 KM. Ipak su to značajna sredstva za naše poljoprivredne proizvođače, ali šta je tu je“, kazao je Nevres Kamberović, stručni saradnik za poljoprivredu u Gradskoj upravi Tuzla.

Novčana podrška za kapitalna ulaganja ostala je na nivou prošle godine, s tim što je povećano učešće na 30 posto u odnosu na vrijednost investicije. Minimalan iznos investicije za kapitalna ulaganja na koju se može ostvariti novčana podrška je 10, a maksimalan 80.000 KM.

„Poljoprpivredni proizvođači koji imaju prijavljen obrt imaju uvećan iznos novčane podrške za 20 posto po jedinici mjere, to je bilo i prošle godine. Polako mogu predavati zahtjeve, mada su nama počeli pristizati zahtjevi, počeli smo ih obrađivati. Najviše zahtjeva je i dalje za plasteničku proizvodnju. Tu je rok za podnošenje zahtjeva do 30. septembra, a ostale proizvodnje su 30.oktobar“, ističe Kamberović.

Novčanom podrškom obuhvaćene su i proizvodnja kukuruza, kornišona, gljiva, otkup voća, podizanje novih nasada krošnjastog i jagodičastog voća, a kada je u pitanju animalna proizvodnja novčanu podršku dobijaju proizvođači pilećeg mesa, konzumnih jaja, vještačko osjemenjavanje plotkinja i muzne krave u liniji otkupa mlijeka. Iz ovog programa kantonalnog resornog ministarstva u prošloj godini ostalo je neisplaćeno 730.000 KM obaveza, što pokazuje neredovitost isplate podrški, ali i predstvalja najveći problem poljoprivrednim proizvođačiuma. Upravo zbog nedostatka sredstva koje poljoprivrednici ulažu u nabavku kvalitetnog sjemena i obradu zemlje, te loši vremenski uslovi koji su produbili probleme, izostao je i urod. A upravo posebnu pažnju treba posvetiti pripremi zemljišta.

„Da se to obavi u optimalnim rokovima, da se primjeni potrebna agrotehnika, da se zadrži vlažnost zemljišta. Međutim kod nas je to sve onako kako poljoprivredni proizvođači dođu do kakvih materijalnih sredstava tako i obavljaju pripremne radove za sjetvu i zato prinosi i jesu ovakvi kakvi jesu“, kazao je Kamberović.

Svi poljorivredni proizvođači s područja grada Tuzla koji su uredno ažurirali podatke, odnosno prijavili proizvodnju od 1.01. do 31. 03. mogu početi sa predajom zahtjeva, koji se mogu preuzeti u Službi za ekonomski razvoj i društvene djelatnosti. Oni proizvođači koji su uzeli u zakup državno poljoprivredno zemljište moraju izmiriti obaveze za 2016. godinu da bi mogli aplicirati za novčanu podršku.