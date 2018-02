Smjena Vlade TK – rezime jučerašnjeg dana

Na hitnoj sjednici Skupštine TK koja je održana u subotu donesena je Odluka o smjeni premijera i Vlade TK. Odmah po okončanju 47. hitne sjednice Skupštine TK zakazana je 48. hitna sjednica Skupštine na kojoj je razmatrana Odluka o imenovanju nove Vlade TK. Donosimo hronološki pregled događaja sa 47. hitne sjednice Skupštine TK.

Zahtjev za smjenu premijera i Vlade TK pisanim putem podnijelo je 15 poslanika Skupštine TK, od čega ih je najviše iz Stranke Demokratske Akcije. Na hitnoj sjednici Skupštine TK koja je održana u subotu 17. februra za smjenu premijera TK Bege Gutića i Vlade TK glasalo je 20 poslanika, tri su bila protiv dok je 11 bilo suzdržano.

Na prvoj pauzi hitne sjednice TK održana je vanredna press konferencija Kluba poslanika SDP –a u Skupštini TK i Kantonalnog odbora SDP-a, na kojoj je SDP kao najveća opoziciona stranka u Skupštini TK iznjela svoj stav o sazivanju hitne sjednice ali i Inicijativi za smjenu Premijera TK koju je potisalo 15 poslanika u Skupštini.

„Ustav Skupštine TK i Poslovnik Skupštine predviđa da ukoliko se radi o smjeni Vlade da u tom slučaju se pokrene procedura o smjeni Vlade i da se ostavlja rok od mjesec dana u kojem Vlada odgovori na razloge za smjenu. Znači danas je trebalo ovih 13 ljudi da nas obavjesti, da zakaže sjednicu u redovnoj proceduri sedam dana prije i da kaže smjenjujemo Vladu zato što je smanila izdvajanja za socijalu, zato što je donijela Zakon o visokom obrazovanju koji je nelagalan i tako dalje. I onda po Ustavu se daje rok od mjesec dana u kojem Vlada odgovara na te optužbe, pa se onda raspravlja o smjeni Vlade. Imamo situaciju da će ovih 13 poslanika, u drugoj fazi i 18 na silu doći do rušenja digniteta skupštine, jer nismo ispoštovali sve procedure i vjerovatno da će bez poštivanja svih procedura smijeniti i imenovati novu Vlast“, kazao je Dževad Hadžić, predsjednik Kluba poslanika SDP –a u Skupštini TK.

Zbog navedenih razloga, SDP je zauzeo stav da će po svim izjašnjavanjima u toku dana na hitnoj sjednici Skupštine TK biti suzdržan.

U materijalu koji je nazvan Inicijativa za smjenu Premijera Tuzlankog kantona, koji je posalnicima dostavljen tek nakon usvojenog dnevnog reda oko kojeg se vodila višesatna rasprava, između ostalog kao razlog za smjenu naveden je djelimični nedostatak ili potpuni prestanak koordinacije Premijera sa poslanicima u Skupštini TK, a o čemu svjedoče gotovo pa stalne pritužbe.

„Propulzivnost materijala Vlade TK je zbog toga ozbiljno ugrožena jer je skupštinska većina sastavljena od poslanika iz više političkih subjekata, te se u zadnje vrijeme teško pronlazi dovoljna većina u Skupštini TK koja podržava matrijale dostavljene od strane Vlade TK.

Parlamentarna kriza koja je nastala ovako poremećenim odnosima Premijera i skupštinske većine prijeti da preraste u krizu realnih procesa na TK“, izjavio je Mirsad Bečić, poslanik u Skupštini TK.

Premijer TK, Bego Gutić zatražio je ocjenu ustavnosti Odluke o sazivanju hitne Skupštine i raspravu o smjeni premijera, te prekid sjednice do donošenja odluke Ustavnog Suda.

Uslijedila je 30 minutna pauza, a za to vrijeme održana je vanredna press konferencija SDA kojoj su prisustvovali članovi Predsjedništva SDA BiH, državni i federalni poslanici, predstavnici Općinskih organizacija, premijer TK i četiri ministra SDA iz TK. Donijeli su jedinstven stav da daju podršku premijeru TK, Begi Gutiću i dosadašnjem radu Vlade TK. Svi poslanici koji su prekršili Statut SDA isključeni su iz stranke. Također su i podsjetili koalicionog partnera SBB da su koaliciju napravili sa strankom SDA TK.

„Poslanici koji su danas potpisali i budu glasali protiv smjene Vlade biće isključeni iz stranke. Ovde po meni najveću odgovornost preuzima SBB kao jedini definisani subjekt koji učestvuje u tome, a ova grupa poslanika ne znamo kako se naziva. Jedni kažu da je to grupa poslanika Mirsada Kukića“, izjavio je Amir Fazlić, predsjednik Povjereništva KO SDA TK.

Ministar finasija Jakub Suljkanović i ministar unutrašnjih poslova Husein Topčagić isključeni su iz SDA. Uz premijera TK, Begu Gutića do samog kraja, ostali su Fahrudin Skopljak ministar za boračka pitanja, Srđan Mićanović ministar kulture, sprta i mladih, Abdulah Zukić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Hasan Fehratović ministar prostornog uređenja i zaštitu okolice.

„Ova četiri čovjeka su odbila da budu privatni ministri. Mi to nismo prihvatili, nismo okrenuli leđa SDA i ne postoji ta fotelja i ta cijena zbog čega bi mi to uradili“, kazao je Fahrudin Skopljak, ministar za boračka pitanja TK.

Na press konferenciji je još jednom naglašeno da je cilj hitne sjednice samo jedan, smjena Premijera.

U nastavku hitne sjednice Skupštine TK nakon obraćanja i diskusije poslanika, obratili su se i pojedini ministri koji su uz premijera Begu Gutića. Obrazložili su ukratko rezultate rada i zahvalili se na dosadašnjoj saradnji. I premijer Bego Gutić ukratko je predstavio uspjehe ove Vlade te se zahvalio svim saradnicima na uspješnoj saradnji.

„Ja moram kazati da sam ja lično ponosan na ono što je Vlada TK uradila u protekle tri godine, iako se ja danas zbog toga smjenjujem zajedno sa svojim kolegama, meni je to čast! Isto tako čast mi je da me danas smjenjuje Mirsad Kukić i čast mi je da me danas smjenjuje Fahrudin Radončić. Ponosan sam što me ta dva čovjeka smjenju danas kao jednog od najuspješnijih premijera u FBiH“, izjavio je Bego Gutić, bivši premijer TK.

Nakon višesatne diskusije, te zahtjeva premijera da se Zakonodavno pravna komisija očituje o ustavnosti zakazivanja sjednice, pristupilo se glasanju, te je izvršena smjena Vlade.