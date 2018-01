Solak: Jedan od prioriteta FUCZ-e primjena novih metoda deminiranja

Direktor Federalne uprave civilne zaštite (FUCZ) Fahrudin Solak izjavio je u intervjuu za Fenu da su u ovoj upravi zacrtali za ovu godinu velike zadatke i prilično ambiciozne ciljeve, a jedna od ključnih aktivnosti je nastavak deminiranja.

Razgovarala: Aida Kovač

– Nastavit ćemo aktivnosti na deminiranju, prije svega uraditi nekih 1.200.000 – 1.300.000 kvadratnih metara deminiranja. Pored toga, u planu je da novim metodama deminiranja uradimo i nekih možda pet do šest miliona kvadrata. To nam je ove godine cilj, da probamo uraditi bar tri takva zadatka, takozvana ‘land release’, jer je to metoda pomoću koje BiH može vidjeti kraj minskih površina – kaže Solak.

Naglašava da im veliki broj minskih polja, i dalje oko hiljadu kvadratnih kilometara, predstavlja probleme i u drugim aspektima spašavanja ljudi.

Solak je naveo i nastavak aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi u svim okolnostima – ljeti, zimi, u vodi, pod vodom te najavio da će i dalje raditi na osposobljavanju pripadnika FUCZ, njihovoj obuci, a dodaje da ima i zainteresiranih međunarodnih organizacija koje im žele pomoći da razviju sve svoje kapacitete.

Naglasio je saradnju s Češkom Republikom i njihovim roniocima koji će i ove godine raditi na uklanjanju minsko-eksplozivnih sredstava pod vodom. Izdvojio je i obuku volontera koji su u registru FUCZ, koji će prvo proći medicinsku edukaciju, pomoć unesrećenim, a onda i kamp menadžment. Napomenuo je i saradnju s drugim nevladinim i vladinim institucijama u BiH.

Kaže da će do proljeća završiti javne rasprave o izmjenama Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu, gdje pokušavaju napraviti određene kvalitetne izmjene u samom zakonu.

– Zakon o zaštiti i spašavanju u FBiH je u završnoj fazi i slijede redovne aktivnosti, zainteresirana javnost, pa prvi prednact, zatim slanje Vladi FBiH, prikupljanje određenih sugestija, primjedbi ili komentara na sam zakon. Mislim da bi ga mogli u ovoj godini poslati prema parlamentu u formi nacrta, da bi opet kroz javnu raspravu napravili kvalitetne primjedbe i sugestije. Mislim da će nam to biti fokus i prioritet u ovoj godini – kazao je Solak.

Dodao je da imaju mnoštvo aktivnosti koje se svakodnevno odvijaju, za koje moraju imati odgovor, kao što su šumski požari, potrage za unesrećenim na otvorenom prostoru, pod vodom, u ruševinama…

Također, dosta će se raditi na edukacijama i vježbama, a ove godine će biti održana i NATO vježba u Srbiji, gdje će učestvovati i BiH.

Solak je ukazao i na određene zakonske legislative koje im nekada otežavaju rad, te da je teško promijeniti zakon kada se utvrdi da je u praksi neprimjenjiv.

– Neshvatljivo je da donesemo zakon o zaštiti i spašavanju i da kažemo da možemo pomoći svima drugima, a ne možemo vatrogascima kupiti opremu. Vatrogasac je taj prvi čovjek koji je na terenu, koji izađe prvi. Ne samo u požaru, nego u svakoj nesreći, vatrogasci su prvi tu, jer to su sastavne strukture, sastavni dio civilne zaštite – ističe Solak.

Smatra da treba više raditi i na jačanju svijesti o postojanju opasnosti.

– Moramo podići svijest o postojanju nesreća. Ne možemo mi to sami. Veoma je važna i edukacija kroz obrazovne institucije, medije, kroz život općenito – mišljenja je Solak.

Navodeći samo neke od aktivnosti FUCZ u protekloj godini, spomenuo je posljednju potragu na kraju godine, gdje su uspjeli koordinirati sve službe u BiH.

– Svi oni koji rade ovaj posao, da li profesionalno ili volonterski, su bili angažirani. Nije postojala ni jedna jedinica ili struktura koja nije bila uključena. To je velika stvar za nas sve koji se bavimo ovim poslom, da postoje ljudi koji će biti tu i koji će uvijek pomoći – smatra Solak.

Naveo je i aktivnosti na gašenju požara na planini Čvrsnici, ocjenjujući da je to bila vrlo zahtjevna i opasna aktivnost, gdje su uspjeli u saradnji s drugim institucijama, s kolegama iz Oružanih snaga BiH poslati ljude na dva vrha planine, helikopterom im dostaviti sve što im je potrebno i da odozgo prema dole gasiti požar.

Između ostalog, pripadnici FUCZ imali su i akciju spašavanja djevojke na Bjelašnici koja je propala u provaliju, potom spašavanje planinara Čeha, zajedno s kolegama iz GSS Jablanica i Gorske službe u BiH.

– Mnoštvo je aktivnosti koje su bile u protekloj godini. Među ostalim i uklanjanje avio-bombe u Bihaću pred kraj godine. Potom pomoć u vrijeme klizišta oko Kaknja. Tu je i potraga za mladićima na Vrbasu kod Jajca, gdje smo tek osmi dan uspjeli pronaći posljednjeg nastradalog mladića, potom potraga za mladićem na Prokoškom jezeru kojeg smo uspjeli da pronađemo – naveo je Solak samo neke od aktivnosti.

Spomenuo je i brzi odgovor u minskim poljima, podsjetivši da su prošle godine imali par minskih incidenata, gdje su ljudi stradali u minskim poljima.

– Više od dvadeset godina poslije rata nama ljudi i dalje ulaze u minska polja, vrlo često svjesno, samouvjereno, misle da znaju gdje su mine. Takvi ljudi najprije stradaju – naglasio je direktor FUCZ, te upozorio na to da se nekad oznake minskih polja namjerno uklanjaju, a nekada se to desi usljed vremenskih neprilika.

Ističe da će im biti prioritet da s kolegama iz BH MAC-a probaju u ovoj godini realizirati projekt interaktivne karte minskih polja, da ona bude dostupna za sve građane u BiH.

– Moramo svi znati gdje nam se takva minska polja nalaze. Svaka nesreća koja se može spriječiti, trebamo poduzeti sve da je spriječimo – naglasio je Solak u intervjuu za Fenu.