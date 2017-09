Solak: Ne prijeti nam scenarij naglog povećanja rijeka

Prema informacijama Federalne uprave civilne zaštite na području Federacije BiH ne bi trebalo biti obilnijih padavina koje bi uticale da velike rijeke značajno porastu, odnosno da bi prijetilo neko njihovo plavljenje – izjavio je za Fenu direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak.

Naglasio je da nema takvih prognoza, te da je FUCZ konstatno u komunikaciji s kolegama iz Hidrometeorološkog zavoda i agencija za vode, kako iz Jadranskog, tako i Savskog sliva.

– Mislimo da nam ne prijeti nijedan scenarij naglog povećanja rijeka. Ono što se može očekivati su možda pojave bujica, a to su brze vode koje se mogu pojaviti, ali i to u vrlo malom broju, jer ovo nije kiša koja bi mogla značajnije uticati na to – kazao je Solak.

Napomenuo je da FUCZ treba biti spreman i za neke moguće izvanrendne okolnosti, koje mogu prouzročiti padavine. Klimatske promjene, kako je kazao, općenito u svijetu su donijele mnoštvo problema, od pojave uragana, zemljotresa, poplava, a tokom ljeta bili su požari u cijeloj Evropi.

– FUCZ prati stanje i u stalnom je kontaktu s kolegama koji se bave prognozom vremena, rastom rijeka, agencijama iz sudsjedstva s kojima oni surađuju i blagovremeno ćemo alarmirati u slučaju takve neke potreba. A za sada nema mjesta panici, nema mjesta i razloga za bilo kakvim uznemiranjem našeg stanovništva – poručio je Solak.