Solarni festival u Živinicama: Gimnazija dobila solarni laboratorij

Gimnazija Živinice pobjednik je takmičenja škola o štednji energije promjenom ponašanja pod motom ”Navike promijeni, školu opremi” koje je organizovano u okviru projekta ”Inovativnim umom do pametnih škola”. Riječ je o projektu Programa prekogranične saradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora a koji finansira Evropska unija. Učesnici iz ove tri države su u okviru takmičenja trebali pokazati interes za štednju energije.

”Veliki dio posla bio je na nama, da gasimo svjetla, da reduciramo potrošnju vodu, da reduciramo upotrebu punjača za mobilne telefone i da reduciramo upotrebu računara kada to nije neophodno”, kaže Salko Užičanin, učenik Gimnazije Živinice.

Srednjoškolci iz Živinica pokazali su se kao najbolji u štednji energije i osvojili prvo mjesto. Kao nagradu, dobili su sredstva za opremanje solarne laboratorije u kojoj su smješteni eksponati koji kao izvor energije koriste sunčevu energiju. U periodu od 1. do 3. aprila tridesetak učenika živiničke Gimnazije uz pomoć mentora iz nevladinih organizacija bilo je uključeno u opremanje ove laboratorije.

”Ulaganje u budućnost je naravno generator obrazovanja i korištenje obnovljivih izvora energije. Svako ovo ulaganje u učenike daje određene rezultate u budućnosti, tako i kod nas. Meni je drago što smo dobili solarni laboratorij, kao i dio opreme arduina za kabinet informatike odnosno informacione energije”, navodi Sanel Mumić, direktor Gimnazije Živinice.

U okviru projekta ”Inovativnim umom do pametnih škola” do sada je u Tuzlanskom kantonu otvoreno pet pametnih škola. Kako je istaknuto na festivalu u Živinicama, projekat je kantonu donio mnogo, od poboljšanja infrastrukturnih kapaciteta do edukacije učenika i profesora u oblasti uštede energije.

”Kroz sufinansiranje EU u ovom projektu dobili mogućnost da unaprijedimo te kapacitete energetsku efikasnost na javnim objektima u TK koju bi vrlo teško, odnosno ne tako brzo uspjeli riješiti sami, samo trošenjem budžetskih sredstava”, navodi Erna Kusturica, pomoćnica ministra za razvoj TK.

Tokom Solarnog festivala predstavljene su inovacije učenika odnosno eksponati koji koriste sunčevu energiju a koji bi olakšali svakodnevni život stanovništva. Treba reći da je drugi dio nagrade za takmičenje srednjoškolaca iz Živinica fotonaponski solarni sistem koji je pušten u pogon. On će proizvedenom energijom napajati kabinet informatike.