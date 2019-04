SOS Dječija sela BiH i YES centar zajedno pružaju podršku mladima

Ella Mehić 16-godišnjakinja je volonterka YES centra koja je nedavno prošla nekoliko edukacija ovog centra, koje će joj kasnije koristiti, posebno pri zapošljavanju.

„Prošla sam kroz brojne obuke i kroz mnoge radionice koje održava YES centar i naučila sam dosta o sebi. Najbolje je to što naučimo toliko o sebi, što nam se izgradi samopouzdanje, a učimo i obukama za zapošljavanje i drugim vještinama, što je naravno veoma značajno svima nama“ rekla je Ella Mehić – volonterka YES centra.

Ovaj Program YES centra i SOS Dječijih sela će se realizirati u naredne dvije godine, a pružit će podršku za 100 mladih ljudi iz marginaliziranih socijalnih grupa sa područja Tuzle i Gračanice, a sve s ciljem ostvarivanja njihove socijalne i ekonomske nezavisnosti.

„Osnovni cilj i fokus projekta je da olakšamo socio-ekonomske prilike mladima tj pružiti im sve informacije, edukacije i prilike, odnosno ono što bi nekako njih moglo da integriše, a samim time i da im omogući bolje ekonomske uslove“ objašnjava Senada Sušić – koordinatorica projekta u YES centru.

Prema istraživanjima YES centra, stopa nezaposlenosti među mladima u Bosni i Hercegovini je viša od 63 posto, te su zbog toga ovakvi projekti posvećeni baš njima – mladima koji sve češće napuštaju svoju domovinu. Obzirom da su uvidjeli i da mladi koji borave u SOS Dječijim selima, odnosno mladi iz alternativne brige jako često bivaju osuđeni na poslove koji nisu dobro plaćeni, odlučili su da provodu jedan ovakav projekat.

„I mi kao organizacija SOS Dječija sela BiH koja već više od 20 godina brinemo o djeci bez roditeljskog staranja uviđamo sve više da je neophodno investivrati u njihovo osnaživanje, posebno po pitanju vještina koje se odnose za zapošljavanje“ kaže Siniša Baljo – programski direktor SOS Dječijih sela u BiH

Kroz prvi ciklus ovog programa za mlade prošlo je oko 170 polaznika, 140 njih je prošlo radionice životne vještine, a čak 62 je pronašlo i posao.