SPO 15. maj Tuzla: Novi protesti zbog starih problema!

Hoćemo u svoje stanove! Tužilaštvo šuti, a gdje su pare? Hitno angažujte SIPU! Riješite naše stambeno pitanje! – poruke su ovo koje su i danas sa protesta kupaca uputili kupci u SPO 15. maj Tuzla. Ogorčeni kupci stanova još jednom su se okupili ispred stanova i poslovnih objekata koje su kupili prije deset godina, a u koje još uvijek ne mogu ući, a potom su organizovali protestnu šetnju na raskrsnici B.Malta. Njihovi zahtjevi su odveć poznati, a Adisa Mehanović koja je svoj stan isplatila još 2014. objasnila je koje su to trenutno aktivnosti koje se moraju odraditi kako bi stanari dobili svoje stanove na korištenje.

”Imali smo odluku Gradskog vijeća koja je striktno rekla da priključak struje treba da se obezbijedi. Da li će to ići svojim tokom ne zna se. Nadalje, vodovod i centralno grijanje svoje poslove završavaju, a ostaje nam drugi investitor i to je Giprom. Oni treba da završe unutarnje radove što se tiče struje, liftova i unutarnje stolarije,” objasnila je Adisa Mehanović.

Stanari od institucija zahtijevaju da se radovi privedu kraju do kraja godine. Tvrde da su na sastanku održanom prije nekoliko dana od predstavnika gradske vlasti dobili obećanje da će se intenzivirati aktivnosti na zgradi SPO 15. Maj.

”Radovi će biti nastavljeni i mi smo doprinijeli tome. Sklonili smo šatore sa terena jer su nam rekli da ne mogu raditi zbog šatora,” rekla je Selveta Avdić.

No, svi stanari nisu tako optimistični jer ipak dugogodišnje loše iskustvo znak je za opreznost.

”Moje mišljenje je da se radi jako sporo, mada osjetimo i njihovu inicijativu da pomognemo. Mada iskreno ne vjerujem, obećano je da će zgrada biti otvorena 15. maja,” objašnjavaAhmed Srabović jedan od kupaca stana.

Tada zgrada nije otvorena, a da li će biti otvorena do kraja godine pokazat će vrijeme. No, kupci stanova zahtijevaju pokretanje radova i to što prije. Također, oni od Tužilaštva TK traže da se protiv odgovornih osoba podnesu krivične prijave. Poručuju da neće odustati od svojih zahtjeva sve do njihovog ispunjenja, ali da su do tada, nažalost, primorani svoja prava i dalje tražiti na ulici.