Sportska manifestacija Specijalne olimpijade “PARALLEL” u Tuzli ocijenjena kao izuzetno uspješna

U periodu od 23. do 26. aprila u Tuzli je realizovano Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade “PARALLEL”. na sportskoj manifestaciji učešće je uzelo 16 udruženja iz cijele Bosne i Hercegovine, a nastupilo je preko 220 takmičara u četiri sporta, atletici, stonom tenisu, fudbalu i košarci.

“Moramo biti zadovoljni realizacijom projekta. Ove godine je organizacija bila najbolja što potvrđuje da i mi kao organizatori sazrijevamo, uviđamo naše greške i težimo da ih otklanjamo”, kazala je koordinatorica projekta Saima Zahirović.

U sklopu manifestacije, tokom četverodnevnog boravka u Tuzli, učesnici su imali i bogat zabavni program.

“Mi se zaista trudimo da svake godine imamo nešto novo. Zadržali smo četiri sporta, od jednog smo odustali, imali smo bogat zabavni program, gost nam je bio i Fatmir Sulejmani. Takmičari su imali i turističku vožnju po Tuzli i premnjehovim komentarima takmičenje možemo i moramo ocijeniti uspješnim”, dodala je Zahirovićeva.

Ove godine projekat je imao i svoju himnu, a to je pjesma od Kemala Montena – Vratio sam se živote, koju je prepjevala mlada i talentovana Meliha Dautbašić. Za video i montažu je bio zadužen Mario Stjepić.

Naredne godine se proslavlja i pet godina organizovanja navedene manifestacije. Koliko će se ozbiljno ući u pripremu proslave malog jubileja govori i činjenica da se već krenulo u neke razgovore, a konkretne stvari se mogu očekivati poslije juna mjeseca.

“Ove godine jedna od novina je i himna projekta. Odnosno to je pjesma Kemala Montena pod nazivom “Vratio sam se živote”. On je tu pjesmu snimio nakon svog povratka i pobjede i nadamo se da će ona i za osobe s poteškoćama značiti povratak u društvo sa margina, te njihovo aktivnije uključivanje u društvenu zajednicu. Proslavit ćemo jubilej ako vidimo da je neko od naših takmičara ili bilo ko drugi od osoba s poteškoćama, zaposlen i ima ravnopravan status, ima redovna pristojna primanja i da svojim radom doprinose društvu. To je i naša i njihova pobjeda i u tom slučaju proslava jubileja, malog ali vrijednog će biti potpuna”, za kraj je kazala koordinatorica projekta Saima Zahirović.

Projekat su organizovali studenti i članovi Studentskog vijeća Medicinskog fakulteta u Tuzli “MEDICUS” i Udruženje “PARALLEL”, koje djeluje kao podorganizacija Bošnjačke zajednice kulture “PREPOROD” iz Sjeverne Amerike.