Sredinom maja u BiH se otvara impresivan carinski terminal od 24 miliona KM

Do kraja maja biće pušten u rad novi carinski terminal u Gradiški, čija je izgradnja koštala 24 miliona KM, najavili su iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH i Ministarstva saobraćaja RS, ne preciziravši tačan datum otvaranja.

Nezvanično, to se može očekivati, najvjerovatnije između 15. i 20 maja.

Terminal se nalazi na kraju autoputa Banjaluka-Gradiška, i izgleda impresivno. Na istom mjestu je i granični prelaz prema Hrvatskoj, ali on će biti u funkciji, tek kada bude izgrađen most preko Save, a to će vozači i meštani morati sačekati bar još tri godine.

Za sada, šleperi sa ocarinjenom i pregledanom robom, voziće se i dalje na stari granični prelaz.

“Ipak, otvaranje terminala će smanjiti gužve, koje su ogromne, jer je Gradiška jedini ganični prelaz na sjeveru BiH, koji ima uslove za promet svih vrsta roba, uključujući i robe životinjskog i biljnog porekla”, kaže portparol UIO BiH Ratko Kovačević.

Novi terminal i granični prelaz izgledaju impresivno i organizovani su tako da se na jednom mjestu nalazi sve što je potrebno kamiondžijama, putnicima, carinicima, inspektorima i špediterima, piše Srpskainfo.

Kompleks ima šest ulaznih i sedam izlaznih traka, te objekte carine, Granične policije, kontrole putnika i tereta. Tu je i objekat Fitosanitarne inspekcije i Carinski terminal sa 120 mjesta za kamione i 100 mjesta za putničke automobile, te objekat za detaljni pregled vozila i kancelarija veterinarske inspekcije.

Na terminalu će vozačima biti na raspolaganju i restoran, četiri javna toaleta i ogroman parking, a izgrađena je i nadstrešnica od čak 5.000 kvadrata.

(RTV Slon/Akta)