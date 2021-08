Sredinom sedmice kiša i niže temperature

U Bosni i Hercegovini sredinom naredne sedmice najavljena je kiša uz niže temperature zraka.

U ponedjeljak će biti sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar umjeren jugozapadni. Jutarnja temperatura od 18 do 24, na jugu do 26, a dnevna od 35 do 41 stepen.

U Bosni se u utorak očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim slaba kiša je moguća ponegdje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslijepodne pljuskovi i grmljavina se očekuju u centralnim, istočnim, jugozapadnim područjima Bosne i u sjevernim područjima Hercegovine. Jutarnja temperatura od 16 do 21, na jugu do 25, a dneva u Krajini od 18 do 22, u ostatku Bosne od 23 do 29 stepeni. U Hercegovini dnevna temperatura zraka od 28 do 34 stepena.

U srijedu, 18. augusta, jutro i prijepodne u Bosni pretežno oblačno sa kišom u većini područja. Poslije podne prestanak padavine i postepeno razvedravanje. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne su mogući lokalni pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 24, a dnevna od 19 do 25, na jugu od 28 do 33 stepena.

U četvrtak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 11 do 17, na jugu do 23, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 34 stepena, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorloškog zavoda BiH.