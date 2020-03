SSS BiH: Otvoreno pismo premijeru FBiH

Savez samostalnih sindikata BiH uputio je otvoreno pismo premijeru FBiH Fadilu Novaliću koje prenosimo u cjelosti.

“Nakon što smo uveli stanje nesreće u Federaciji BiH, nakon što smo se polako privikli na život pod policijskim satom i u izolaciji, dok s pažnjom pratimo kako, nažalost, svakodnevno raste broj osoba koje su zaražene COVID-19 virusom i posmatramo kako na novonastalu vanrednu situaciju reaguju zemlje u regionu, Evropi i širom svijeta, ponovo postajemo svjedoci nespremnosti i neznanja prvih osoba izvršne vlasti u Federaciji BiH da adekvatno reaguju na izazov koji je stavljen i pred njih i pred sve nas. I opet svjedočimo kako premijer Federacije BiH za svoju nespretnost okrivljuje druge i kako su krivci uvijek negdje drugo, a ni slučajno u Vladi FBiH. I rješenja koja nam kao nudi opet idu preko leđa drugih, tačnije opet trebaju ići preko leđa radnika. Umjesto da se izvini građanima Federacije BiH koji danima ne mogu nigdje naći zaštitnu masku za sebe, a on je dobija pred kamerama kao dio performansa i k tome je sasvim očigledno prvi put koristi, premijer je odlučio da krivca pronađe među novinarima i optuži ih za nesavjestan rad. Isti ti novinari, naše kolegice i kolege, danima pokušavaju pravovremeno izvještavati o svim važnijim dešavanjima i događajima, izlažući se pri tome riziku da budu zaraženi. Za to im treba odati priznanje, a ne prizivati uvođenje cenzure u vrijeme kada stotine hiljada građana upravo od novinara očekuju informacije o tome šta se dešava u vrijeme pandemije. S toga uime Saveza samostalnih sindikata BiH dajemo punu podršku kolegicama i kolegama sa TVSA i iz svih drugih medijskih kuća.

Trebamo li sada pomenuti i proslavu kojoj ste prisustvovali, iako ste nekoliko dana prije zabranili bilo kakva veća okupljanja?! Umjesto da svojim primjerom pokažete kako se treba ponašati odgovoran građanin, Vi ste, premijeru, u danima koji su uslijedili pokušali zataškati svoje prisustvo na spornom događaju, organizovali skupove sa desetinama učesnikama koji nisu imali nikakvu zaštitu, pa ste se nakon pritiska javnosti tajno testirali i sve vrijeme nikada niste viđeni da prilikom javnih skupova, sastanaka, obaraćanja medijima nosite zaštitnu masku i rukavice. A, trebali ste, premijeru. Ustvari, morali ste, kao jedan od nosilaca najvažnijih funckija u Federaciji BiH. Mi smo, zbog neodgovornog ponašanja pojedinaca, ostali bez kolege koji je radeći pošteno svoj posao zaražen virusom. I ne znamo da li ćemo se morati oprostiti od još njih. Nadamo se i želimo vjerovati da nećemo.

Potpuno smo svjesni potrebe da se u narednom periodu izvrši određena preraspodjela sredstava iz budžeta na svim nivoima i da se pomogne privredi u Federaciji BiH, pa samim tim i privatnim preduzećima, ali je neprihvatljivo da se ta sredstva traže od radnika i da se do njih dolazi tako što će radnicima biti smanjene plate. Imajući u vidu redovna izdvajanja iz budžeta za političke stranke, razne paušale i naknade za izabrane dužnosnike, kao i visinu plata parlamentaraca kako na državnom, tako i na nivou Federacije BiH, vjerujemo da bi preusmjeravanje tog novca firmama kojima bude trebala pomoć u narednom periodu bilo pozitivan znak da predstavnici vlasti misle na sve i da žele maksimalno zaštititi radnike i penzionere. Pozdravljamo primjere pojedinih dužnosnika koji su odlučili da se odreknu dijela svojih plata s ciljem da pomognu i nadamo se da će većina pratiti taj primjer. Istovremeno, ne možemo a da ne spomenemo da se oni odriču viška, a radnici nemaju taj luksuz i sa onim što primaju jedva preživljavaju.

Takođe, znajući koliko je, nažalost, razvijena korupcija u našoj zemlji, pozivamo Vladu Federacije BiH da javno objavi kojoj kompaniji će koliko novca biti dato, kao i da se javno objave izvještaji tih kompanija o načinu na koji su uložili dobijena sredstva. Samo tako ćemo izbjeći dosadašnju praksu da u kriznim vremenima profitiraju oni koji su bliski vladajućim političkim strukturama, a da drugima bude uskraćena neophodna pomoć.

Ukoliko će se mjere Vlade FBiH svesti na smanjivanje plate radnicima i ukoliko je to jedan od zaključaka tzv. Ekonomsko-socijalnog vijeća, onda možemo biti ponosni što kao krovna sindikalna organizacija u Federaciji BiH nismo dio tih i takvih aktivnosti. Nemojte premijeru da nedostatak pravnih mogućnosti da pomognete privatnim poslodavcima koristiti na štetu radnika i sindikata. Nije sramota nešto ne znati, sramota je ne pitati onoga ko zna. Na vrijeme smo upozoravali da nam trebaju konkretne mjere koje će zaštititi privredu, predlagali smo korake koje treba načiniti jer smo bili svjesni da ćemo doći u ovu situaciju i da nam prava iskušenja tek predstoje. I ovaj put pozivamo Vladu da zaštiti radna mjesta, da ne unosi dodatni nemir među radnike, da pomogne penzionerima, da oslobodi poslodavce uplate doprinosa i poreza u naredna tri mjeseca i da se za taj iznos ako treba i zaduži, jer će na taj način pomoći firmama da prežive, radnicima da sačuvaju radna mjesta, a fondovima PIO i zdravstvenog osiguranja da opstanu.”, saopćeno je iz SSS BiH.