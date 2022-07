Šta građani BiH mogu prenijeti preko hrvatske granice ?

Sezona ljetovanja i godišnjih odmora uveliko je počela. Brojni građani Bosne i Hercegovinu kao jednu od omiljenih destinacija za ljetovanje biraju Jadransku obalu. Pripreme za putovanje znaju trajati duže od sedam dana, a građani se prije samog putovanja trebaju dobro informisati o pravilima koja važe u carinskoj zoni zemlje u koju ulaze.

Od početka godine ekonomska inflacija uticala je na sve zemlje svijeta, pa tako i na Bosnu i Hercegovinu, ali u odnosu na druge države, cijene na domaćem tržištu donekle su prihvatljive. Znatna razlika u cijenama osjeti se već u susjednoj Hrvatskoj, stoga građani koji žele ljeto provesti u Hrvatskoj, a da što povoljnije prođu, posežu za većom količinom namirnica.

Međutim, kako bi izbjegli nepotrebne kazne i probleme prilikom prelaska granica, meso i mesne prerađevine, kao i mlijeko i mliječni proizvodi nešto su što građani Bosne i Hercegovine ne bi trebali nositi u većim količinama. S druge strane, bez problema možete prenijeti hljeb, kolače, keks ili čokolade s tim da nisu pomiješani ili punjeni od mesa životinjskog porijekla.

Također, pri ulasku u Hrvatsku dozvoljeno je sa sobom ponijeti do dva kilograma mlijeka u prahu za bebe, te posebne hrane koja se koristi iz medicinskih razloga. S obzirom na to da je sastavni dio putnog prtljaga i putna apoteka, u Republiku Hrvatsku mogu se unijeti samo lijekove za ličnu upotrebu, a količina koja se može prenijeti preko granice ovisi o vrsti lijeka i historiji bolesti.

Ono na što građani trebaju posebno obratit jeste prenos cigareta i duhanskih proizvoda. Samo dvije kutije cigareta i 50 grama duhana dozvoljena je količina za prenos.

“Važno je napomenuti da građani prilikom prelaska mogu nositi gotovinu u vrijednosti 10 hiljada eura, ili 20 hiljada KM, sve što je više od toga moraju prijaviti carinskoj službi i moraju imati uvjerenje o porijeklu tih sredstava”, kazao je Ratko Kovačević, glasnogovornik UIO BiH.

Prilikom povratka u Bosnu i Hercegovinu građani u svom ličnom prtljagu mogu nositi stvari za ličnu upotrebu vrijednosti do 600 KM, odnosno to je iznos na koji građani ne plaćaju carinu i PDV. Ukoliko se pređe ovaj iznos, onda prtljag postaje predmet carinjenja, na način da ukoliko je vrijednost do 1500 KM da se obavlja u skraćenom postupku na graničnom prelazu, dok ukoliko je ta vrijednost veća onda se carinjenje vrši u carinskim ispostavama.