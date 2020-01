Šta osim novčanih kazni za privrednike i građane donose izmjene Zakona o komunalnoj djelatnosti u TK?

Prvi oktobar krajnji je rok do kojeg svi poslovni i individualni stambeni objekti u kantonu čija površina prelazi 200 metara kvadratnih, moraju biti priključeni na sistem daljinskog grijanja ili za zagrijavanje prostora koristiti električnu energiju, plin ili neki od obnovljivih izvora energije. Odluka je to zbog koje je između ostalih izmjenjen Zakon o komunalnim djelatnostima TK, a prijedlog je potekao iz Gradske uprave Tuzla. Prisila je posljednja mjera koju je vlast odlučila iskoristiti kako bi uticala na poboljšanje kvaliteta zraka u kantonu, no taj pritisak dolazi uz novčanu podršku koja će iz kantonalnog budžeta biti obezbjeđena kako privrednicima tako i običnim građanima.

“Vjerujemo da će u narednih mjesec ili dva biti objavljen taj javni poziv, u smislu da ćemo mi finansirati nabavku kotlova na pelet u iznosu od 50 %, odnosno 2000 KM po fizičkom licu. Ovo je sad prvi put da će fizička lica moći povući određena sredstva na mjerama aerozagađenja“ – naglasio je Elvir Rožnjaković, ministar prostornog uređenja i zaštite okolice TK.

Sve odluke vezane za toplifikaciju i privatnih i poslovnih objekata donosit će općinska i gradska vijeća.

„Postoji veliki broj poslovnih objekata koji za zagrijavanje koriste pvc profile, plastiku, određena ulja i maziva, i cilj je da se oni natjeraju da se priključe na sistem daljinskog grijanja s tim u vezi ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice će planirati iznos od 300.000 KM na ime podrške i pomoći pravnim licima na mjerama priključenja na daljinsko grijanje“ – kazao je Rožnjaković.

Koordiniran rad kantonalne i lokalnih vlasti trebao bi pokrenuti stvari sa mrtve tačke, kako odluke iz ovog Zakona ne bi ostale samo mrtvo slovo na papiru. Volje za zajedničkim djelovanjem ima, tvrde iz ministartva, a ona se ogleda i u nastojanju da se dođe do rješenja kako bi se kaznene odredbe koje ovaj Zakon donosi sa sobom, primjenile na terenu, kako na pravna tako i na sva fizička lica koja ne ispoštuju odluke ovog zakona do 1. oktobra.

Novčanom kaznom u iznosu od 3.000 KM do 15.000 KM kaznit će se pravno lice ako ne priključi objekat na komunalnu infrastruktur za snabdijeanje toplotnom energijom

Za prekršaj iz stava 1 ovog člana kaznit će se i fizičko lice novčanom kaznom u iznosu od 500 do 2.500 KM.

Vlada je danas donijela odluku kojom se na ime rješavanje problema aerozagađenja Gradu Živinice dodjeljuje milion KM, a transfer bi trebao biti realizovan u toku ove godine.

”Prvih 550 hiljada KM možemo povući odmah tokom godine ćemo ostatak i to je važno da sekundarnu mrežu završimo i da do 2022.godine završimo toplifikaciju Živinica” – istakao je Samir Kamenjaković, gradonačelnik Živinica.

Osim odluka koje se tiču aerozagađenja Nacrtom zakona o komunalnom redu TK obuhvaćen je i segment komunalne naknade, tj. data je mogućnost općinskim i gradskim vijećima da aktima na lokalnom nivou oslobode određene kategorije stanovništva od plaćanja komunalne naknade. Ovaj Nacrt Zakona Skupštinsku proceduru trebao bi proći do kraja aprila.